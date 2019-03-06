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США помогли Киеву разработать план "Б" на случай провала переговоров с Россией

06 марта 2019, 12:39  •  225 • Политика
Украина подготовила план на случай провала переговоров с Россией по газу. Но не самостоятельно. По словам замминистра иностранных дел Украины, посильную помощь оказали США.
Украина разработала некий план "Б" на случай провала переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Озвучила такой план заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Итак, если верить Зеркаль, план "А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом по интеграции Украины в энергетическое пространство после завершения текущего контракта. Такие приложения к соглашению должны получить статус юридически обязывающих. План "Б" - это запасной вариант, продолжила замминистра. И в данном случае Киев хорошо "изучил уроки" газового кризиса 2009 года, добавила дипломат, потому вместе с "партнерами" приступил к подготовке предупредительных мер...
"Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов", - заявила Зеркаль.
Что за план, остается неясным. Интрига... Стоит отметить, Россия не рассматривает отказ от транзита газа, однако в связи с реализацией "Северного потока - 2" подобные варианты "накачивались" именно украинской стороной в политическом пространстве. США и ряд стран Европы среди самых близких "партнеров" Вашингтона также пытались апеллировать к подобному тезису, призывая отказаться от "Северного потока - 2". Москва объясняла, что Украина не останется без транзита газа, однако придется пройти через новый этап переговоров.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление "Нафтогаза" о том, что газотранспортная система Украины станет невостребованной после реализации трубопровода "Северный поток - 2", и отметил, что главная цель Киева - политизировать этот проект. Россия, по словам эксперта, неоднократно подчёркивала, что строящийся газопровод - экономический проект, и приводила в доказательство расчёты, которые показывают, что транспортировать газ с Ямала до Германии дешевле по дну Балтийского моря, чем через Украину. В Киеве же вместо того, чтобы уменьшить тарифы на транзит газа и повысить тем самым конкурентоспособность своего трубопровода, наоборот, хотят со следующего года повысить тарифы, пояснил аналитик.
"Украине политизировать проект не удаётся: он строится, и уже 800 километров трубы проложено", - констатировал собеседник издания. И тот факт, что с 2020 года транзит российского газа через неё уменьшится, говорит не о политизированности "Северного потока - 2", а о праве России диверсифицировать маршруты доставки газа.
Постоянные заявления Киева об "ужасной России", с которой они ведут борьбу, нужны, по мнению эксперта, для того чтобы показать, что топ-менеджеры "Нафтогаза" не просто так получают огромные зарплаты и выписывают премии, в то время как народ Украины бедствует.
В "Нафтогазе" боятся договариваться с Москвой об условиях транзита газа после 2019 года. "Если сейчас о чём-то договориться, то тебя обвинят в предательстве родины", - пояснил Юшков, выразив надежду, что после выборов нового президента ситуация поменяется.

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