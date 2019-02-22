США победят Россию с помощью F-35. Под Сургутом

Пентагон разрабатывает стратегию победы над Россией и Китаем путём «скрытого вторжения» в глубину их территории. Особую пикантность идее придаёт план использовать при этом в качестве штаба операции… истребитель F-35

Автор:

Покровский Александр

Похоже, с территории Украины распространяется вирус не только кори. Правда, какое именно заболевание вынес из общения с киевскими «партнёрами» начальник штаба ВВС США, генерал Дэвид Гольдфейн, точного определения среди аналитиков не нашлось. Самым культурным стало традиционное мнение известного военного обозревателя Владислава Шурыгина: «Американский генерал зачитался фантастикой». Самой вежливой — формулировка популярного политолога Михаила Онуфриенко: «Пентагон превратился в филиал Киевского дурдома». Ну а самой традиционной — «Его наши соседи покусали!».

Скрытое вторжение на F-35

Впрочем, судите сами.

Выступая в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне (то есть не за рюмкой виски в компании военных на шестой час боевой пьянки), генерал Гольдфейн поведал следующее.

В Пентагоне, по его словам, в ответ на угрозы со стороны России и Китая началась разработка новой стратегии борьбы против этих самых вреднейших врагов Америки. Идея новой стратегии заключается в том, чтобы «нанести удар по слабым местам противника», избегая столкновения «с сильными сторонами». Для этого нужно будет тайно проникнуть на территорию — России и Китая, напомним — одновременно сухопутным путём, по морю и по воздуху. В этой операции — назовём тем, чем она с международно-правовой точки зрения и является, то есть агрессией, чего уж там — должны быть задействованы все рода войск США. Но главную роль будет играть истребитель F-35, который станет… координационным штабом для наступления.

Видимо, в ответ на ошарашенные лица слушателей (действительно, неужели вторжением всех родов войск американской армии будет управлять какой-нибудь второй лейтенант Джонсон, не отрываясь от джойстика самолёта?) генерал ещё более затуманил картину разрабатываемой стратегии.

Если Китай, Россия или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своём воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: "Мы здесь". Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один,

— заявил Гольдфейн.

Дэвид Гольдфейн. Фото: www.globallookpress.com

Прекрасные слова, выпавшие на язык генерала из прекрасного американского ума! Но что они означают? Русские и китайцы и без того как-то знали, что истребители по одному в чужое воздушное пространство не вторгаются. Если это не разведчики или запланированные жертвы пограничных провокаций. Или Гольдфейн хотел горячо заверить своих слушателей, что он никогда не утвердит плана с отправкой одного-единственного F-35 вглубь территории противника?

Опять же, и русские, и китайцы, увидев в своём небе F-35, без подсказок начальника штаба ВВС США догадаются, что это американцы, которые нарушили государственную границу. В чём ценность-то его намерения об этом сообщить? Разве что в подтверждение, что это не случайно заблудившиеся пилоты, а боевое подразделение, выполняющее задание своего штаба. И значит, их можно законно сбивать. Спасибо, генерал Гольдфейн! Вы избавили русское и китайское командования от утомительного выяснения, кто и с какой целью — скрытно! — пожаловал к ним за периметр. Теперь звеньям — и даже одиночкам — на F-35 лучше даже не приближаться к воздушным границам России и Китая. Будут ссаживать. Ведь ваш начальник штаба заранее объявил ваши цели сугубо враждебными.

F-35. Фото: Michael Fitzsimmons / Shutterstock.com

Это фундаментальное изменение!

Вот мы не знали, а всё изложенное Гольдфейном, оказывается, — «фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане». И, уверен генерал, новая стратегия даст американцам «асимметричные преимущества» перед противником.

Ну да, иронически замечает по этому поводу политолог Онуфриенко, знакомый со службой в спецподразделениях, «никто лучше генерала ВВС не может разбираться в тайных операциях в тылу противника».

Как прятаться от медведей в Сибири, как отстреливаться от гнуса в тайге — это ж всё только летунам дано, а не какому-нибудь спецназу, — ядовито отмечает он. — И не сметь смеяться, когда с вами разговаривает целый начштаба ВВС США!

Однако же не бессмысленен и другой вопрос: а как же сэконд лютенит Джонсон будет координировать с неба такую фундаментальную военную операцию?

Как вообще она будет выглядеть, такая операция? Коммандос высаживаются в глубоком тылу, где-нибудь под Сургутом, и что делают? По какому слабому месту наносят удар? По нефтяным вышкам?

Может быть, имеются в виду высадки спецназа к стартовым позициям межконтинентальных ракет, к узлам связи, к штабам? Так в этом нет ничего нового: такая тактика предусматривается на случай войны уже десятилетиями. На это и русский спецназ затачивается. И, как показало взятие дворца Амина в Афганистане в 1979 году, затачивается крайне остро и эффективно.

И при чём тут F-35? Это с него будут сбрасываться рейнджеры? Промолчим про сложности крепления солдат к подкрыльевым пилонам боевых ракет. Зададимся простым вопросом: как F-35A с его боевым радиусом в 1080 км до Сургута долетит? И до Оренбургской области, где стратегические ракеты стоят, он не долетит. Он даже до города Иваново не долетит, где не только много невест, но и 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия располагается. Нет, Тейковский район, где её штаб стоит, к Западу немножко поближе находится, но не настолько, чтобы на F-35 дотянуться…

Германское издание Telepolis, рассказавшее об откровениях Гольдфейна, отчего-то сравнило обозначенную им стратегию с политикой «троянского коня». Это ещё больше запутывает ситуацию. Что, штабной F-35 приземлится во Внуково, второй лейтенант Джонсон с секретными картами и шифрами сдастся в плен, и пока русские будут поднимать стопки за такую удачу, американские рейнджеры все берлоги под Сургутом разорят? И балалайки медвежьи об колено переломают? Вот горе-то будет русским, когда проспятся! Сами с горя в плен побегут…

Фото: www.globallookpress.com

Пытаясь хоть как-то выбраться из тенет, навороченных американским союзником, добросовестные немцы из Telepolis всё же выразили сомнение в действенности такой стратегии, если вспомнить о наличии у России и Китая современного вооружения. Но тем самым немцы порождают ещё одну гипотезу: американцы выбросят в нашем тылу морских пехотинцев вместе с секретным F-35. Русские кинутся их уничтожать и в процессе будут наносить сами по своей территории удары «Кинжалами» и «Авангардами». После чего вступает в дело американский флот и берёт Россию тёпленькой. Радиоактивной, правда, но современные ядерные боеголовки долгого фона не дают.

В таком случае умён генерал Дэвид Гольдфейн до чрезвычайности. Это же надо — такую стратегию придумать, чтобы русские с китайцами сами себя постреляли и победили! Что на этом фоне несколько спецназовцев и второй лейтенант на истребителе… К тому же и о них позаботился генерал: не забыл врага коварного предупредить, чтобы даже не надеялся, что F-35 будет один. А двух машин лютому русскому уже вовек не сбить. Может сразу сдаваться.

И недорого!

Что характерно, генерал Гольдфейн вовсе не чрезмерные суммы назвал для того, чтобы разработать свою стратегию до такого хищного совершенства. Как он заявил, процесс разработки её займёт не больше года, а затраты на это составят около 135 миллиардов долларов. Всего пятая часть военного бюджета США!

Однако не в деньгах дело и не в напрашивающемся «попиле» такой громадной суммы. Владислав Шурыгин, который является также главой военной секции Изборского клуба, не склонен к юмору. Наоборот, в своей беседе с RT он сравнил идею американского генерала с тем вторжением в рамках гибридной войны, которое «мы сейчас наблюдаем в Венесуэле».

И вообще, подчеркнул эксперт, «все скрытые вторжения возможны только в одном случае: когда внутренняя ситуация в той или иной стране входит в состояние кризиса, и общество теряет свою внутреннюю монолитность».

И вот на раскол нашего общества американцы и собираются сделать ставку. И эта стратегия уже далеко не смешна…