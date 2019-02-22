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США планируют закупить в Европе оружие для применения в Венесуэле - Захарова

22 февраля 2019, 17:54  •  104 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США планируют закупить в одной из европейских стран оружие, которое будет в дальнейшем использоваться в Венесуэле.
В министерстве иностранных дел России раскрыли планы, которые в настоящее время вынашивают в Вашингтоне. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, у России есть сведения о том, что США планируют закупить в одной из стран Европы оружие, которое будет в дальнейшем использоваться в Венесуэле.
Но это не все. Беспокойство российских дипломатов вызывает и то, что сейчас Соединенные Штаты уже стягивают к Боливарианской республике технику и спецназ.

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