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США перебросят в Японию новейший корабль, чтобы усилить давление на Китай

05 февраля 2019, 09:54  •  174 • Политика
ВМС США перебросят в Японию новейший десантный корабль. Как уверяют эксперты, это будет сделано, чтобы максимально усилить давление на Китай и укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока.
О том, что командование ВМС США собирается разместить на своей базе Сасебо на острове Кюсю новейший ударный десантный корабль America, сообщает издание The Japan News со ссылкой на информированные источники.
Новый десантный корабль, как говорят эксперты газеты, способен нести боевые самолеты F-35B, а также громоздкие конвертопланы Osprey, боевые вертолеты и даже контингент морской пехоты численностью до 1,7 тысяч человек.
Также сообщается, что в скором времени America заменит на базе другой десантный корабль Wasp, который отправят на техническое переоснащение в Штаты.
Таким образом, сообщает газета, США собираются максимально укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока, а также усилить своё военное давление на Китай.
В Японии в течение всего послевоенного периода базируется 7-й флот США. В его распоряжении - до 70 кораблей различного типа и до 300 самолетов. Это крупнейший американский флот передового базирования.

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