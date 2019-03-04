«США ответят»: Болтон потребовал пропустить Гуайдо в Венесуэлу

Если кто-то попробует помешать самопровозглашенному президенту Венесэулы Хуану Гуайдо вернуться обратно в свою страну, то будет «сильный ответ» со стороны Вашингтона. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем твиттере, передает ФАН.

«Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо планирует вернуться на родину. Любые угрозы или акты, направленные против его безопасного возвращения будут встречены решительным ответом Соединенных Штатов и международного сообщества»,

– заявил он.

Ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о планах вернуться в страну 4 марта.

«Если режим [Николаса Мадуро] осмелится схватить меня, это будет одной из его последних ошибок», — подчеркнул политик. Он назвал «мобилизацию населения» одним из последствий подобного шага. «У наших международных союзников есть чёткие инструкции на этот случай», — добавил самопровозглашенный президент Венесуэлы. Сейчас Гуайдо находится в Колумбии, куда приехал вопреки запрету Верховного суда Венесуэлы покидать территорию страны,

пока не завершится расследование, начатое в его отношении генпрокурором Тареком Вильямом Саабом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что Вашингтон скупает оружие в Восточной Европе, чтобы доставить его в граничащие с Венесуэлой страны, передает НСН.

Вашингтон, по данным главы МИД, собирается вооружить оппозицию страны минометами и зенитными ракетными комплексами. Лавров выразил обеспокоенность российской стороны такими действиями.

Если Штаты вторгнутся в Венесуэлу, это будет нарушением всех мысленных норм международного права. В таком случае Россия будет требовать соблюдения международных норм и устава ООН, добавил министр.

Против вооруженного вторжению в Венесуэлу выступили также Колумбия и Бразилия.

США требуют от властей Венесуэлы пропустить на свою территорию грузовики с гуманитарной помощью, однако Николас Мадуро приказал закрыть границы. 23 февраля ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с американской гумпомощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен. На пограничном мосту имени Мантандера между Колумбией и Венесуэлой

сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прорвались на венесуэльскую часть сооружения.

По данным местных СМИ, на сторону оппозиции перешли около 10 военнослужащих из погранслужбы и Нацгвардии Венесуэлы. За день до этого самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал свой первый «президентский» указ, в котором он на правах «главнокомандующего» приказывает вооруженным силам страны содействовать доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из США, а также открыть все закрытые границы. Действующий президент государства Николас Мадуро объявил о закрытии морской границы и границы с Бразилией, но при этом согласился принять гумпомощь от ЕС.

В ответ на «провокацию американцев» Мадуро также объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. После этого президент Колумбии Иван Дуке заявил, что ответственность за насилие на границе лежит на действующих властях Венесуэлы.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан

Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Вскоре США ввели против Венесуэлы санкции, а президент США Дональд Трамп начал публично рассуждать о военном вторжении — такой вариант Вашингтон также рассматривает. При этом спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт

Абрамс заявил, что нападать на Венесуэлу США пока не будут.

«Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — сказал в свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.