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США отрабатывают стратегию скрытого вторжения в Россию и Китай — СМИ

22 февраля 2019, 04:54  •  99 • Политика
Американское военное командование в Пентагоне разрабатывает новую военную стратегию скрытого вторжения вглубь территории России и Китая, пишет Telepolis.
Сообщается, в Пентагоне полагают, что данная стратегия должна будет обеспечить американским войскам "ассиметричное преимущество" в случае открытого военного конфликта США с одним из его гипотетических противников. При этом американские военные настаивают, что данный проект — лишь "реакция" на якобы имевшие место военные приготовления КНР и России.
По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, весь процесс подготовки стратегии займет около года. Она будет включать в себя все роды американских войск, однако особую роль в ней предстоит сыграть стелс-истребителю F-35.
По словам Голдфайна, он должен будет исполнять функцию своеобразного воздушного штаба, с которого будет осуществляться координация наступления. Всего на подготовку новой стратегии будет выделено 135 миллиардов долларов.

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