США отрабатывают стратегию скрытого вторжения в Россию и Китай — СМИ

Сообщается, в Пентагоне полагают, что данная стратегия должна будет обеспечить американским войскам "ассиметричное преимущество" в случае открытого военного конфликта США с одним из его гипотетических противников. При этом американские военные настаивают, что данный проект — лишь "реакция" на якобы имевшие место военные приготовления КНР и России.

По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, весь процесс подготовки стратегии займет около года. Она будет включать в себя все роды американских войск, однако особую роль в ней предстоит сыграть стелс-истребителю F-35.

По словам Голдфайна, он должен будет исполнять функцию своеобразного воздушного штаба, с которого будет осуществляться координация наступления. Всего на подготовку новой стратегии будет выделено 135 миллиардов долларов.