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США намерены отговорить Венгрию от участия в «Турецком потоке»

08 февраля 2019, 22:09  •  87 • Украина
Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал в телефонном брифинге журналистам о темах, которые будут затронуты в ходе его запланированного визита в Будапешт.
 
Reuters
 

«США выразят поддержку Вишеградской группе и «Инициативе трёх морей» как платформам для противодействия влиянию Китая и России в регионе, а также будут настаивать на том, чтобы руководство Венгрии прекратило блокировать сближение Украины с НАТО», — приводит ТАСС слова представителя администрации США.

Кроме того, Вашингтон призовёт Венгрию отказаться от участия в проекте «Турецкий поток». 

«В Венгрии мы продолжим добиваться диверсификации в сфере энергетики в Центральной Европе, госсекретарь призовёт Венгрию более активно участвовать в завершении создания терминала для импорта СПГ на острове Крк (в Хорватии. — RT)... а также призовёт не участвовать в «Турецком потоке», — сказал он. 

Ожидается, что Помпео встретится с премьер-министром, главой МИД Венгрии и другими официальными лицами.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто «противодействие пагубному влиянию России».

В конце января The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, писала, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что намерен выстраивать нейтральную внешнюю политику в отношении России.

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