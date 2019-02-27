США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу

Соединенные Штаты Америки не дают России пользоваться своим правом в рамках Договора по открытому небу, пытаясь фактически сделать его своей монополией. Это следует из сообщения Сергея Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, США пытаются удержать позиции сверхдержавы, манипулируя международным правом в своих узких интересах. Кроме того, Белый дом настойчиво пытается изменить действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе в свою пользу, добавил министр.

Шойгу подчеркнул, что Вашингтон пытается затруднить для России использование своих прав в рамках Договора по открытому небу. Международная обстановка в мире характеризуется сейчас обострением конкуренции между центрами силы, нарастанием неопределенности, нестабильности и насилия в регионах планеты, а также ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России, отметил министр.

Ранее, 25 февраля, самолет-разведчик США Boeing OC-135B совершил плановый полет над Россией в рамках Договора по открытому небу. Американский разведчик вылетел с авиабазы в Японии и пролетел над Забайкальским краем.