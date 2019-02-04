США хотят отнять у России право на ответный ядерный удар

Дональд Трамп объявил о том, что Америка приостанавливает участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - этот документ был подписан еще в 1987 году СССР и США и запрещал размещение двумя странами баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

Вслед за этим Владимир Путин заявил о «зеркальном ответе» России и начале работ по созданию и развертыванию нового типа ракет, таких как наземные «Калибры» и гиперзвуковые ракеты средней дальности.

Вместе с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем КОРОТЧЕНКО «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о Договоре РСМД.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

1. Почему ракеты средней и меньшей дальности были запрещены, а межконтинентальные (дальность более 5500 км) - нет?

Все дело во времени подлета ракеты к цели. У межконтинетальных оно составляет порядка 30 минут. Это время, за которое военно-политическое руководство страны, подвергшееся нападению, может оценить обстановку, провести экстренные консультации и нанести ответный удар.

В случае с ракетами средней и меньшей дальности счет идет на минуты.

- Если американцы разместят такие ракеты, например, в Эстонии, то удар по Санкт-Петербургу может быть нанесен за 3 минуты, а по Москве - за 7 минут, - комментирует Коротченко.

2. Почему Америка обвинила Россию в нарушении ДРСМД? Что не так с российской ракетой 9М729?

Спор шел о предельной дальности полета этой ракеты. Американцы заявляют, что она может улететь далее 500 км, то есть нарушает условия договора. Россия утверждает, что предельная дальность полета - 480 км.

- Утверждения США голословны, а Россия предоставила доказательства того, что не нарушала Договор РСМД, - говорит Коротченко. - Америка хочет навязать нашей стране уничтожение 9М729, во-первых, потому что они очень эффективны, это крылатые ракеты, которые идут на предельно низкой высоте. А во-вторых, в свое время они уже смогли навязать СССР уничтожение ракетного комплекса «Ока», который не нарушал условия договора. Сейчас они хотят второй раз провернуть этот трюк.

«Без больших трудозатрат»: как может обновиться ракетный арсенал России после приостановки Договора РСМД В январе 2019 года Минобороны продемонстрировало иностранным военным атташе ракету 9М729 и версию её пусковой установки, которые, по данным американцев, нарушают договор о РСМД.Фото: REUTERS

3. Договор о РСМД был заключен между СССР (Россией) и США. А как же другие страны, которые теперь имеют баллистические ракеты?

Действительно, в Вашингтоне не раз заявляли, что договор об запрете ракет с быстрым временем подлета должен распространяться и на другие страны, в первую очередь - Китай. Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Владимир Шаманов также высказал мнение, что новый ДРСМД, если он будет заключен, будет многосторонним и охватит Китай, Индию, КНДР, Иран и Пакистан.

Сегодня и ежедневно на арене Украины - парад кандидатов в президенты Генсек СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Белом доме, лето 1987 года. Фото Ronald Reagan Presidential Library

- Главная цель США при выходе из ДРСМД - возможность разместить свои баллистические ракеты в Европе, чтобы постоянно держать Россию на прицеле в рамках концепции первого глобального удара, - считает главред «Национальной обороны». - Все ссылки при этом на Китай и Индию - это фуфло, и нас не должны волновать. Есть российско-американский договор, который американская сторона отказалась выполнять. Что касается возможного удара по России Китаем, то сейчас она ничтожна. К тому же стратегические ядерные силы нашей страны могут быть задействованы против любой страны, которая посягнет на нашу безопасность.

4. Немецкие политики заявили, что ДРСМД можно спасти, если Россия уберет ракеты типа 9М729 за Уральские горы. Это, действительно, выход?

В таком случае российские ракеты могут быть нацелены разве что на Китай и Японию. А США не скрывают планов по размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. России нужен «зеркальный ответ».

- Мы не будем изображать дураков, делать вид, что не понимаем для чего Америка выходит из ДРСМД, - считает Коротченко. - Россия будет размещать свои ракеты, не подлежащие ограничению. там, где посчитает нужным для обеспечения своей безопасности.

5. Где Америка сможет разместить свои ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные на Россию?

Короткий ответ: в любой стране НАТО.

- Наиболее вероятно - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, - считает военный эксперт. - А в перспективе и на Украине. Причем для этого не обязательно даже принимать эту страну в НАТО, США могут заключить с Украиной в рамках отдельных договоренностей. Причем Европа сейчас сколько угодно может возражать такого размещения. Практика показывает, что рано или поздно США продавливают европейцев, и они послушно идут в нужном направлении. Мы должны исходить из худшего возможного варианта.

6. Не подорвет ли экономику России новая гонка вооружений?

Владимир Путин уже заявил, что ответ на американский демарш будет совершен в рамках существующего оборонного бюджета.

- России предстоит только адаптировать уже существующие системы вооружений. Морские крылатые ракеты «Калибр», которые не подпадали под условия ДРСМД, получат наземный вариант. Будут созданы грунтовые подвижные пусковые установки - затраты на это минимальны. В остальном, ракеты уже серийно производятся, вся автоматика отработана. Для России никакой гонки вооружений не будет, - говорит Коротченко.

7. Другие договоры, касающиеся ядерного вооружения, теперь тоже будут отменены?

Главный существующий российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений называется СНВ-III. По нему каждая из двух стран может иметь не более 1550 развернутых ядерных боезарядов и не более 700 развернутых носителей баллистических ракет (и еще не более 100 неразвернутых носителей). Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года. Его продление пока под вопросом.

- Скорее всего, США будет выходить из СНВ-III. Такая вероятность сейчас оценивается в 75-80%, - уверяет Коротченко. - После выхода из этого договора Америка сможет резко увеличить число своих ядерных боеголовок. Не менее важно то, что Россия не сможет проверить наступательное ядерное вооружение США. Сейчас СНВ-III предусматривает взаимные проверки и контроль за исполнением договора.

8. Хваленая американская ПРО (противоракетная оборона) эффективная против российских крылатых и гиперзвуковых ракет?

- Их ПРО не может перехватить даже наш ответный удар обычными баллистическими ракетами, а уж если там будут гиперзвуковые планирующие, то тем более, - отвечает Коротченко. - Главное отличие «гиперзвука» в том, что движение ракеты к цели происходит по непредсказуемой траектории. В случае с межконтинентальной баллистической ракетой средствами радиолокации можно просчитать точку и временной отрезок для противоракеты. В случае с гиперзвуковым боевым блоком вычислить точку встречи на нынешнем уровне развития науки невозможно. И будет невозможно еще в течение минимум 50 лет.