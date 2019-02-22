США испытают Молдавию на прочность «цветной революцией»

Посольство США пригрозило устроить в Молдавии «цветную революцию», если на выборах победят сторонники суверенного курса и дружбы с Россией

Автор:

Павленко Дмитрий

В ближайшее воскресенье в Молдавии состоятся парламентские выборы. Это событие без преувеличения можно назвать долгожданным. У молдавского народа наконец-то появился шанс совершенно законным способом остановить углубляющийся в стране политический кризис и вывести её из состояния турбулентности, угрожающего потерей суверенитета.

Трудный выбор между суверенитетом и оккупацией

Согласно данным социологических опросов, на выборах в новый состав парламента Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), выходцем из которой является действующий президент страны Игорь Додон, может получить около половины голосов избирателей, а также победить во многих одномандатных округах. В том случае, если это произойдёт и в новом составе парламента появится прочная промолдавская левоцентристская коалиция, Додон получит не только лояльные его курсу парламент и правительство, но и шанс на изменение законодательства и превращение Молдавии в президентскую республику.

Напомним, что изменение политической системы страны было одним из четырёх пунктов консультативного референдума, который Игорь Додон пытался организовать в первый год своего пребывания на посту президента. Однако контролируемое проамериканским олигархом Владимиром Плахотнюком правительство посредством Конституционного суда запретило проведение плебисцита.

Ориентированные на дальнейшее углубление процессов евроатлантической интеграции правительство и парламент Молдавии в течение двух лет упорно препятствовали попыткам Додона наладить отношения с Россией. Так, на законодательном уровне в стране были запрещены многие программы российского телевидения, высылались дипломатические работники, вводились необоснованные запреты на въезд в страну должностных лиц и журналистов из России. Несколько раз решением Конституционного суда, пять из шести членов которого являются гражданами Румынии, Додон временно отстранялся от должности за отказ подписать принятые парламентом законы или назначения нужных лиц на высшие государственные посты, и за него эту процедуру совершал спикер парламента, член плахотнюковской Демократической партии (ДПМ) Андриан Канду.

А. Канду. Фото: www.globallookpress.com

Поэтому ближайшие парламентские выборы имеют для Молдавии поистине судьбоносное значение. От их исхода зависит, сохранит ли страна свою независимость и получит ли шанс на дальнейшую реализацию суверенного внешнеполитического курса или её ожидает сохранение олигархического болота и печальная участь марионетки на страже геополитических интересов мирового гегемона.

Отметим, что основные прозападные политические силы, противостоящие Додону, представлены уже упомянутой Демократической партией Молдовы (ДПМ) олигарха Владимира Плахотнюка, а также избирательным блоком ACUM. В состав ACUM вошли проявляющие последнее время сильную протестную активность платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и партия «Действие и солидарность» Майи Санду. Примкнули к ACUM в надежде на прохождение в новый состав парламента и представители Либерально-демократической партии (ЛДПМ), рейтинг которой колеблется в пределах статистической погрешности.

Несмотря на то что отношения между ACUM и Демпартией, мягко говоря, очень плохие, их объединяет то, что они следуют в одном геополитическом фарватаре, подчиняясь указаниям из посольства США и стремясь втянуть Молдавию в НАТО. Поэтому исключать возможность временного тактического альянса между ними перед лицом общего врага в лице пророссийского и промолдавского Додона и его партии социалистов было бы опрометчиво.

Дестабилизация ради того, чтобы не допустить победы промолдавских сил...

Так что же может помешать гражданам Молдавии сделать 24 февраля 2019 года свой исторический выбор? Ответ очевиден: внешнее вмешательство.

Так, из американского посольства в Кишинёве уже прозвучали бесцеремонные заявления, что в случае победы ПСРМ Молдавию может ожидать венесуэльский или даже украинский сценарий.

Так, в американской дипмиссии предупредили о том, что после парламентских выборов 24 февраля 2019 года в Молдавии могут вспыхнуть массовые протесты, и призвали находящихся в стране граждан США «избегать мест демонстраций», «быть внимательными и готовыми к задержкам в пути и перекрытию дорог». Также американское посольство советует гражданам США не выделяться, мониторить местные СМИ и изучить личные планы по обеспечению безопасности.

Фото: www.globallookpress.com

Несколькими днями ранее об угрозе молдавского майдана заявил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, победа ПСРМ не устраивает Запад, который будет провоцировать раскол и конфликты по уже отработанной методике цветных революций.

Отметим, что поводов для такого заявления российской стороны было более чем достаточно. Так, посол США в Молдавии Дерек Хоган 5 февраля на встрече со студентами Молдавского государственного университета позволил себе открыто агитировать против Партии социалистов и президента Додона, а также сделал ряд выпадов в сторону России.

– заявил Хоган, открыто призвав голосовать за проамериканские политические силы.

Кого имел в виду американский посол под «зарубежным игроком» и «молдавским политиком», догадаться не составляет труда.

Между тем президент Игорь Додон уже призвал своих сторонников противостоять возможным попыткам дестабилизации обстановки.

Я призываю всех в четверг и пятницу, а может быть, и завтра, быть готовыми к тому, что когда я выйду и призову, чтобы десятки тысяч человек были здесь, перед президентурой. Потому что если пойдут на такие крайние меры, у нас другого варианта, кроме как выйти и жёстко дать отпор, не будет. Я вас очень прошу, готовьтесь к этому сценарию. Я лично и все мои коллеги к этому готовы. Я не исключаю, что призову вас всех в Кишинёв и поставим точку перед выборами или сразу на выборах,

– заявил 19 февраля молдавский лидер.

И. Додон. Фото: www.globallookpress.com

… и сохранить антироссийский курс любой ценой

Очевидно, неслучайно молдавские евроунионисты и их высокопоставленные западные покровители активно разыгрывают антироссийскую карту, пугая молдавских граждан русской угрозой. Так, в конце декабря 2018 года спикер парламента Молдавии Андриан Канду и глава правительства Павел Филип обвинили Москву во вмешательстве в молдавские выборы на стороне социалистов. Поводом для столь громких обвинений послужила отмена Россией таможенных пошлин в отношении молдавских товаров после очередной встречи Додона и Путина.

А буквально за неделю до парламентских выборов Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии потребовало отзыва из Москвы посла страны в Российской Федерации Андрея Негуца. Формальным поводом стало то, что дипломат не воспрепятствовал открытию фонда развития социальных и культурных связей «Приднестровье» в Москве. При этом президент Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве Негуца, даже если правительство примет соответствующее решение.

Таким образом, сложившаяся накануне парламентских выборов в Молдавии внутриполитическая обстановка всерьёз грозит реализацией в стране цветного сценария, целью которого будет не только не допустить победы Партии социалистов, но и добиться импичмента Додону.

Примечательно, что ради сохранения у власти и окончательного превращения страны в антироссийский военный плацдарм США и НАТО марионеточные политики готовы даже пожертвовать декларируемой ими на словах территориальной целостностью Молдавии.

Так, спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что ради вступления в ЕС и НАТО Кишинёв может отказаться от реинтеграции тяготеющего к России Приднестровья.

В этом вопросе компромиссов быть не может. Это не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена – это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет – нет, мы не готовы платить такую цену,

– заявил политик.

Фото: ungureanuvadim / Shutterstock.com

Зачем американцам война в Молдавии?

Более того, в случае реализации Соединёнными Штатами и их протеже украинского сценария Молдавия может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Помимо «разморозки» приднестровского конфликта может полыхнуть Гагаузия, уже провозглашавшая свою независимость после выхода Молдавии из Советского Союза и ныне имеющая статус автономии. В этом южном регионе также преобладают пророссийские и антизападные настроения.

Впрочем, дестабилизация обстановки в Молдавии и новая война в Приднестровье крайне устраивает американские элиты.

Во-первых, она чревата не локальным, а крупным региональным конфликтом, в который обязательно будут втянуты Россия, Украина и, скорее всего, Румыния, которая может потянуть за собой весь блок НАТО. Это позволит продолжать политику демонизации России, не только сохранить, но и значительно усилить рычаги экономического и внешнеполитического давления на нашу страну, посмевшую нарушить установленный американцами однополярный миропорядок.

Во-вторых, конфликт такого масштаба на Востоке Европы позволит США упрочить свои позиции в Старом Свете, восстановить давшую трещины евроатлантическую солидарность и получить от этого как геополитические, так и экономические бонусы.

В связи с этим важность молдавского фактора в международной повестке, который может в ближайшее время оттеснить на задний план ситуацию в Венесуэле и на бывшей Украине, не стоит недооценивать.

Царьград продолжает следить за развитием ситуации в регионе.