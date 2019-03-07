В конце второго десятилетия 21-го века потрясающая по своим масштабам гуманитарная катастрофа продолжает происходить в лагере сирийский беженцев «Рукбан» или, как его еще называют, «Эр-Рукбан». Даже точное количество беженцев, находящихся в окружении, а по факту, в настоящей блокаде со стороны подконтрольных США бандформирований, до сих пор неизвестно. Оно оценивается в диапазоне от 40 тыс. до 50 тыс. человек. Сбежавшие от террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», они попали из огня да в полымя и вот уже более 1770 дней находятся в условиях, которые невозможно назвать пригодными для проживания людей.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР практически еженедельно в своих заявлениях призывают обратить внимание и принять участие в решении проблем беженцев. Обращения направлены к руководству США, соседних с Сирией государств, руководителям международных организаций, таких, как ООН и международной общественности. Но адресаты либо отделываются общими словами, либо оставляют их без ответа.

Между тем, ситуация продолжает накаляться. Совсем недавно Минобороны России заявило, что возле лагеря «Рукбан» обнаружено новое массовое захоронение, в котором находится не менее 300 тел. Еще в ноябре 2018-го Всемирная организация здравоохранения совместно с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), еще в ноябре 2018 года указывала на крайне высокую смертность в лагере «Рукбан», где каждый месяц гибнет более 100 человек. С тех пор все стало лишь еще хуже.

В четверг 7 марта межведомственные координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР выступили с новым, на этот раз экстренным заявлением.

- Полное отсутствие медицинской помощи является ключевым фактором развития гуманитарного кризиса в «Рукбане». Большинство беженцев относится к наиболее уязвимым категориям населения – преимущественно это женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды. Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере, многие из них страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. Отмечены случаи холеры и проказы, - говорится в документе и резюмируется со ссылкой на сообщение советника Главного координатора Управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут. - Гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» достигла критической стадии. Отсутствие средств первой необходимости и базовых услуг, в сочетании с серьезными рисками безопасности, вынуждают жителей стремиться как можно скорее покинуть его территорию. По данным ООН, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря, или около 40 тысяч человек. И это, несмотря на то, что, как указали в Минобороны России (МО РФ), «командование силами США в зоне Эт-Танф препятствует выходу и вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяя слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждёт разруха, насильственный призыв в армию и преследование властей».

Уговоры и угрозы уже не действуют на беженцев, потому что условия в лагере ухудшаются с каждым днем. Как ранее отметили в МО РФ, сославшись на данные спутниковой фотосъемки, «большинство построек в лагере носят временный характер и не приспособлены для проживания людей в зимний период. Часть беженцев вынуждена жить под навесами. В самом лагере процветает антисанитария. Свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья. Продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и другими товарами происходит на стихийных мини-рынках, подконтрольных боевикам».

Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

В этих условиях, с учетом того, что власти соседней Иордании, «ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию», находящимся в лагере «остается единственный путь спасения – гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики». Более того, как говорится в совместном экстренном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов, соответственно, российского и сирийского, М. Мизинцева и Х. Махлюфа, «сирийским правительством для бесплатной перевозки семей временно перемещенных лиц непосредственно из «Рукбана» в населенные пункты, избранные ими для постоянного проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов. Власти Сирийской Арабской Республики предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан».

Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.

И несмотря на то, что «спасти людей может только их немедленная эвакуация из лагеря», противниками эвакуации выступили не только боевики-радикалы запрещенного в России «ИГ», требующие с каждого беженца выкупа за право выхода, но и их американские кураторы.

- Действия Командования группировкой США в зоне ЭТ-ТАНФ, отказывающегося гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, - говорится в тексте заявления.

- Убедившись, что Соединенным Штатам безразличны жизни десятков тысяч простых сирийцев, которых они цинично приносят в жертву собственным интересам в регионе, в очередной раз обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к Организации Объединенных Наций, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан», - призывают авторы заявления.

- Цивилизованный мир не имеет права смотреть на это, не принимая решительных мер по спасению людей, в первую очередь стариков, женщин и детей! – резюмируется в заявлении. Вот только услышат ли это заявление адресаты? Или США обрекут своим бездействием и блокадой тысячи людей на смерть. Что им делать, честно говоря, уже далеко не впервой.

Вице-губернатор провинции Риф-Дамаск проинспектировал готовность властей к приему беженцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники