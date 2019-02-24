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США берут под контроль информационное пространство Молдовы

24 февраля 2019, 15:24  •  105 • Украина
Посольство Соединённых Штатов в Молдавии утвердило программу по развитию местных медиа и подготовке журналистов на 2019 год. Декларируется исключительно благая цель – поддержать независимую молдавскую прессу и повысить качество публикаций. Хотя сразу же напрашивается вопрос: какое дело США до качества местных молдавских средств массовой информации, в первую очередь, они должны устраивать самих граждан Молдовы, американцы-то здесь каким боком? Какая им разница, о чём говорят и пишут в маленькой Молдавии?
Но Штаты готовы выделить на развитие «свободной прессы» финансирование в размере до $100 тысяч. Сообщение об этом размещено на сайте американской дипломатической миссии в Кишинёве.
«Посольство США в Республике Молдова стремится к укреплению независимых молдавских СМИ и развитию их потенциала к выпуску материалов в интересах соблюдения принципа плюрализма мнений, а также в целях содействия их редакционной независимости и разработке высококачественного информационного и креативного контента»,
– сообщает пресс-служба американского посольства.
Кроме того американские «кураторы» готовы развивать местные информационные агентства и распространять «альтернативные мнения». Причём не как-нибудь, а через развлекательные программы: ток-шоу, документальные передачи и даже программы новостей.
«Предложения должны поддерживать альтернативные точки зрения посредством вещательных проектов, нацеленных на распространение достоверных и объективных новостей и сведений, касающихся экономического и политического развития Молдавии»,
– говорится в тексте описания гранта.
Также от претендентов на получение грантов требуется «разработать инновационные подходы к использованию технологий в СМИ, чтобы эффективнее информировать аудиторию».
Такую же сумму (до $100 тысяч) посольство США готово потратить и на обучение молодых журналистов. Под этим подразумевается обработка в виде тренингов и стажировок.
США не первый год вкладывают финансы в «развитие» молдавского информационного пространства. С одной стороны идёт «зачистка» СМИ, представляющих запросы тех жителей Молдовы, которые ориентированы на укрепление дружественных связей с Россией (а таких – большинство). С другой, американцы создают новое медиа-пространство Молдовы, наполненное антироссийскими смыслами. Гранты выделяются каждый год и особенно охотно – на подготовку молодёжи, которая через несколько лет будет формировать общественное мнение в стране.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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