SRF: Молдавия больше не хочет идти в Европу

Европейская идея ничего не даёт простым людям

Всего пять лет назад перед Молдавией маячило «светлое европейское» будущее, эта маленькая страна не сомневалась, что идти ей нужно только в Европу. Сегодня всё изменилось, и европейская идея уже не кажется такой привлекательной, по крайней мере для половины населения страны.

«Европа когда-то сулила золотые горы многим народам: поляки, чехи и словаки после десятилетий российского господства уверенно переориентировались на Запад. Но, кажется, в Молдавии Европа достигла предела. Небольшая страна, расположенная недалеко от Чёрного моря, не может определиться, куда ей идти. Не произошло этого и в прошедшее воскресенье»,

– говорится в статье, опубликованной на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Несмотря на то, что представители Партии социалистов (издание называет эту партию пророссийской. – Ред.) получили 30% голосов, для создания коалиции большинства этого недостаточно. И блок ACUM, ориентированный на евроинтеграцию, показал хорошие результаты, как и Демократическая партия, но их мандатов также не достаточно. Кроме того, ещё половина парламентских мест распределялись через прямые мандаты.

«Вероятно, некоторые из представителей народа на этих местах за кругленькую сумму присоединятся к той или иной партии. В молдавской политике коррупция – дело обычное. Пока что правящие демократы в плюсе: председатель партии Владимир Плахотнюк – олигарх с практически неисчерпаемыми ресурсами. То есть, похоже, сложилась патовая ситуация»,

– считает автор статьи Давид Науэр (David Nauer).

Издание отмечает, что нерешительность вообще характерна для этой страны, и почему-то объясняет это тем, что «большая часть населения говорит на румынском и на русском».

«Примечательно, что ещё в 2014 году бывшая советская республика однозначно двигалась в сторону Запада. ЕС заключил с правительством в Кишинёве соглашение об ассоциации. Речь даже шла о вступлении в ЕС – когда-нибудь», – сообщает автор.

Сегодня же страна всё дальше от своей европейской мечты. И для этого есть причины. Первая, по мнению Давида Науэра, заключается в том, что «проевропейская правящая коалиция оказалась клубом олигархов, который очень активно отстаивает собственную выгоду, но мало интересуется демократией и верховенством закона». Западу нужно было лучше присматриваться к тому, с кем он имеет дело, даёт запоздалый совет SRF.

Вторая же причина в том, что среди жителей Молдовы европейская идея теряет свою привлекательность, поскольку она ничего не дала простым людям. Ну а если не в Европу идти, значит – в Россию, что и показали эти выборы, когда социалистическая партия получила более 30% голосов.

«Получается, бедная страна Молдавия не движется ни в сторону Запада, ни в сторону Востока. Ей грозят годы стагнации», – даёт SRF не утешительный для страны прогноз на будущее.

Нет, не приходит в голову европейцам глубже изучить проблему утраты привлекательности ЕС для большой части граждан Молдовы. Тут самой Европе с собой бы разобраться: разве, обещая выгоды от сближения с Западом, ЕС собирается принимать в свой состав Молдову? Нет, конечно. Так почему же европейские СМИ считают, что этого не понимают сами жители этой небольшой «неопределившейся» (по мнению SRF) страны?

Соседка Молдовы – вроде бы «определившаяся» Украина, где курс на Европу действующая власть без всякого референдума даже законодательно закрепила. В то же время Украина «обогнала» Молдову в рейтинге наибеднейших стран континентальной Европы и стала первой по уровню бедности. Выходит, от разворота к ЕС легче и сытнее людям жить не становится – разве только тем, кто у власти.

И ничего удивительного нет в том, что избиратели отдают голоса одиозному градоначальнику Оргеева Илану Шору – действующая сеть социальных магазинов для бедных людей более важна, чем туманная европейская перспектива.