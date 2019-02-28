Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"В США эти факты стерли из учебников истории": Филиппинские блогеры на...
В Сети раскусили, как "мертвый ветеран" индийских ВВС поднял градус в ...
"Бизнес-удача отвернулась от Трампа": "Ядерная" сделка с Ким...
Тайные сети Путина: Что имели в виду конгрессмены, выясняют в соцсетях
Главная / Украина

SRF: Молдавия больше не хочет идти в Европу

28 февраля 2019, 16:54  •  210 • Украина
Европейская идея ничего не даёт простым людям
Всего пять лет назад перед Молдавией маячило «светлое европейское» будущее, эта маленькая страна не сомневалась, что идти ей нужно только в Европу. Сегодня всё изменилось, и европейская идея уже не кажется такой привлекательной, по крайней мере для половины населения страны.
«Европа когда-то сулила золотые горы многим народам: поляки, чехи и словаки после десятилетий российского господства уверенно переориентировались на Запад. Но, кажется, в Молдавии Европа достигла предела. Небольшая страна, расположенная недалеко от Чёрного моря, не может определиться, куда ей идти. Не произошло этого и в прошедшее воскресенье»,
– говорится в статье, опубликованной на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).
Несмотря на то, что представители Партии социалистов (издание называет эту партию пророссийской. – Ред.) получили 30% голосов, для создания коалиции большинства этого недостаточно. И блок ACUM, ориентированный на евроинтеграцию, показал хорошие результаты, как и Демократическая партия, но их мандатов также не достаточно. Кроме того, ещё половина парламентских мест распределялись через прямые мандаты.
«Вероятно, некоторые из представителей народа на этих местах за кругленькую сумму присоединятся к той или иной партии. В молдавской политике коррупция – дело обычное. Пока что правящие демократы в плюсе: председатель партии Владимир Плахотнюк – олигарх с практически неисчерпаемыми ресурсами. То есть, похоже, сложилась патовая ситуация»,
– считает автор статьи Давид Науэр (David Nauer).
Издание отмечает, что нерешительность вообще характерна для этой страны, и почему-то объясняет это тем, что «большая часть населения говорит на румынском и на русском».
«Примечательно, что ещё в 2014 году бывшая советская республика однозначно двигалась в сторону Запада. ЕС заключил с правительством в Кишинёве соглашение об ассоциации. Речь даже шла о вступлении в ЕС – когда-нибудь», – сообщает автор.
Сегодня же страна всё дальше от своей европейской мечты. И для этого есть причины. Первая, по мнению Давида Науэра, заключается в том, что «проевропейская правящая коалиция оказалась клубом олигархов, который очень активно отстаивает собственную выгоду, но мало интересуется демократией и верховенством закона». Западу нужно было лучше присматриваться к тому, с кем он имеет дело, даёт запоздалый совет SRF.
Вторая же причина в том, что среди жителей Молдовы европейская идея теряет свою привлекательность, поскольку она ничего не дала простым людям. Ну а если не в Европу идти, значит – в Россию, что и показали эти выборы, когда социалистическая партия получила более 30% голосов.
«Получается, бедная страна Молдавия не движется ни в сторону Запада, ни в сторону Востока. Ей грозят годы стагнации», – даёт SRF не утешительный для страны прогноз на будущее.
Нет, не приходит в голову европейцам глубже изучить проблему утраты привлекательности ЕС для большой части граждан Молдовы. Тут самой Европе с собой бы разобраться: разве, обещая выгоды от сближения с Западом, ЕС собирается принимать в свой состав Молдову? Нет, конечно. Так почему же европейские СМИ считают, что этого не понимают сами жители этой небольшой «неопределившейся» (по мнению SRF) страны?
В Совфеде оценили слова украинского экс-министра о «распаде» России
Соседка Молдовы – вроде бы «определившаяся» Украина, где курс на Европу действующая власть без всякого референдума даже законодательно закрепила. В то же время Украина «обогнала» Молдову в рейтинге наибеднейших стран континентальной Европы и стала первой по уровню бедности. Выходит, от разворота к ЕС легче и сытнее людям жить не становится – разве только тем, кто у власти.
И ничего удивительного нет в том, что избиратели отдают голоса одиозному градоначальнику Оргеева Илану Шору – действующая сеть социальных магазинов для бедных людей более важна, чем туманная европейская перспектива.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



210
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 21:09
В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019
28 февраля 2019, 00:24
«Выборы диктуют приоритеты»: Украина отвергла предложение ОБСЕ о «весеннем» перемирии в Донбассе
27 февраля 2019, 21:09
Эсминец ВМС США Donald Cook покинул порт Одессы
Загрузка...
28 февраля 2019, 16:39
Эксперт оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов в президенты
28 февраля 2019, 13:24
«Часть широкой кампании террора»: как украинские коллаборационисты уничтожили жителей польского села Гута Пеняцкая
28 февраля 2019, 16:54
SRF: Молдавия больше не хочет идти в Европу
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 00:39
От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ...
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2019, 02:39
«Северный поток-2» сделает Украину шелковой
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившемуся долгами по зарплате - видео
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.