Сражение Индии и Пакистана: подбит советский МиГ-21

Над Кашмиром произошел масштабный воздушный бой с участием 32 военных самолетов. По данным индийского телеканала NDTV, истребители ВВС Индии атаковали звено бомбардировщиков ВВС Пакистана, ранее совершивших налет на военные объекты возле линии разграничения.

В бою участвовали 24 пакистанских самолета и 8 индийских истребителей: четыре российских Су-30МКИ, два французских Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21, построенные еще в 1950-х годах в СССР.

Отряд пакистанских самолетов состоял из восьми истребителей F-16, произведенных в США, четырех французских Mirage-3 и четырех китайско-пакистанских JF-17 Thunder. Большая часть из них не принимала участия в этом бою. Командир авиазвена индусов Абхинандан Вартхаман на МиГ-21 атаковал пакистанский F-16, выстрелив в него ракетой P-73 системы «воздух-воздух». В этот же момент МиГ был сбит пакистанской ракетой AIM-120 AMRAAM, которыми вооружают F-16.

Летчик катапультировался из горящего самолета и после приземления был задержан пакистанскими военными. Это уже второй индийский пилот, попавший к армии Пакистана с начала недели.

По словам военного и авиационного эксперта генерал-майора Владимира Попова, главную роль в военном бою играет мастерство пилота. Он также добавил, что советские и российские военные самолеты «более неприхотливы».

«Самолеты хороши сами по себе. Вопрос еще в том, кто их пилотировал. Что это был за бой. Летчики наносили удары по наземным целям, плюс было столкновение в воздухе. Это было кратковременно, разовый эпизод. Даже можно сказать случайный. Здесь больше зависит от пилота, чем от самолета»,

— заявил летчик в разговоре с НСН.

По мнению генерал-майора, конфликт между Индией и Пакистаном «очень опасен», поскольку может «быть началом большой войны».

Столь масштабных воздушных боев не происходило уже давно, отметил летчик-инструктор Андрей Красноперов. По мнению авиатора, странно, что сбит был только один самолет.

«МиГ-21 — это еще советская машина, так что был сбит самый старый самолет из представленных в бою моделей. Да, самолет надежный, но по своим пилотажным качествам и электронной начинке он уже значительно уступает. Он не может выполнять те фигуры пилотажа, на которые способны более современные Су-30»,

— подчеркнул эксперт.

Он добавил, что количество участников воздушного боя не говорит о том, сколько самолетов может быть потеряно. Советский МиГ-21 просто был менее защищен от современных ракет, чем другие, более современные самолеты, передает ФАН.

По словам Красноперова, Су-30 и F-16 более маневренные и способны с меньшими усилиями уходить от атак противника. Кроме того, в современном воздушном бою летчику «нет нужды заходить в хвост» противника, чтобы попытаться сбить его из авиационных пушек — достаточно пустить ракету «воздух-воздух».

Конфликт в Кашмире перешел в военную фазу после того, как 26 февраля Военно-воздушные силы Индии нанесли бомбовый удар по лагерю боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (запрещена в РФ), расположенному на территории Пакистана. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале, отметивший, что удар был реакцией на масштабный теракт, совершенный боевиками из Пакистана в середине февраля, когда погибли 45 человек.

«Превентивный удар, невоенный удар был абсолютно необходим в свете неминуемой угрозы. <...> К нам поступила информация, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в Индии», — подчеркнул замглавы индийского МИДа.

Удар по лагерю террористов нанесли 12 многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000. Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен.

По данным армии Пакистана, индийские самолеты пересекали линию контроля, разделяющую стороны в единственном мусульманском штате Индии — Кашмире. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его страна готова защищаться и имеет право на самооборону. По его словам, ВВС Пакистана «ответили» индийским истребителям, из-за чего «Миражи» были вынуждены вернуться «восвояси».

Спустя сутки два истребителя ВВС Индии были сбиты ракетами Пакистана. Два пилота погибли, еще один летчик был взят в плен. При этом премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что одного индийского пилота Абхинандана Вартхамана, находящегося в руках Исламабада, передадут Индии 1 марта «в качестве жеста во имя мира».