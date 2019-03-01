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Спрос на внедорожники приводит к большему количеству сбитых насмерть пешеходов - эксперты

01 марта 2019, 12:24  •  87 • В мире
Эксперты из агентства глобальной безопасности в области здравоохранения назвали спрос в США на крупные пассажирские автомобили основной причиной смертельных случаев при наезде на пешеходов.
Число пешеходов в США, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году, было самым высоким с 1990 года, согласно статистике. AFP пишет, что отчасти это связано с ростом использования автомобилей SUV и смартфонов за рулем.
SUV — cпецифический североамериканский тип автомобиля, официально классифицируемого как лёгкий грузовик, но при этом предназначенный для повседневной эксплуатации в качестве пассажирского транспорта. Отличительные черты — как правило, рамное шасси, кузов типа "универсал" с высокой посадкой водителя и пассажиров, обычно с тремя рядами сидений и полный привод.
В прошлом году на американских дорогах было убито 6227 пешеходов.
Эта цифра является самой высокой с 1990 года. Это больше на 4,1% по сравнению с 2017 годом, и наблюдается колоссальное увеличение на 51% по сравнению с 2009 годом.
Это особенно тревожно, учитывая, что общее количество людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, выросло только на 4,1 процента с 2009 по 2017 год.
Общий подсчет сбитых пешеходов за всю историю наблюдений в США больше, чем в других странах. В Америке это 19 человек на миллион, во Франции 7,2 человека на миллион в 2017 году, в Канаде 9,5 человек на миллион в 2016 году и в Великобритании 7,1 на миллион в 2017 году.
Эксперты глобальной безопасности в области здравоохранения
называют несколько причин этой статистики. Это популярность SUV- автомобилей. В течение нескольких лет автомобильный рынок США был отмечен повышенным интересом к крупным и автомобилям, особенно к внедорожникам, так называемым кроссоверам и пикапам или SUV.
Исследования говорят, что смартфоны, на которые отвлекаются водители, тоже часто являются причинами ДТП.
Кроме того, по данным статистики, более низкие цены на топливо и в целом благоприятная экономия означают, что для американских водителей будет больше миль в пути, а это означает, что у пешеходов на дорогах больше шансов погибнуть.
Эксперты обрисовали в общих чертах меры, которые власти могут принять, чтобы уменьшить смертность пешеходов, включая кампании общественной информации, особенно в областях высокого риска; создание специальных безопасных школьных маршрутов.

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