Спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов: «Переговоров о передаче Курильских островов Японии и в помине нет!»

Долететь до курильского острова Шикотан можно только на вертолете. Вначале добираешься из Южно-Сахалинска до острова Кунашир (там есть свой аэропорт), а оттуда еще 30-40 минут на «вертушке» до Шикотана. Во вторник на Шикотан прилетела делегация из Москвы во главе со спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Компанию ему составляли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Росавиации Александр Нерадько и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Шикотан и Кунашир, а также Итуруп и Хабомаи - это те самые острова Малой Курильской гряды, которые так хотят отобрать у нас японцы, ставя под сомнение итоги Второй мировой войны. Попытки Москвы ускорить заключение с Токио мирного договора (он после войны так и не был подписан) японские власти восприняли, как согласие России на передачу островов. Визит на Курилы представительной делегации из Москвы дал понять, что японцы сильно погорячились в своих прогнозах.

ЖЕНЩИНЫ СМОГУТ ХОДИТЬ НА КАБЛУКАХ, А НЕ В САПОГАХ

На Шикотане Сергей Иванов осмотрел школу и больницу, где пообщался с учителями и врачами. Они пожаловались на то, что Шикотан в отличие от других южнокурильских островов находится в транспортной изоляции. Иванов признался, что уже обсуждал с Росавиацией идею строительства на острове небольшой взлетно-посадочной полосы.

- Это только идея, не хочу зарождать неоправданных ожиданий, но если мы найдем кусочек земли на Шикотане, где можно построить хоть и короткую взлетно-посадочную полосу - метров 800, а потом найдем самолет, который может с такой короткой полосы взлетать и садиться (метров 600 пробега, не больше), тогда мы уже начнем серьезно думать о строительстве такой полосы и закупке таких самолетов. Тогда жители Шикотана будут в равных условиях с жителями Итурупа и Кунашира, - заметил Иванов.

А врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что сейчас рассматривается вопрос об увеличении числа полетов вертолетов на остров.

- Также заложены уже плавсредства новые современные для того, чтобы можно было сравнительно быстро добраться сюда пассажирам, - сказал Лимаренко.

В этом году на Шикотане начнут асфальтировать дороги. А в целом на Курилах увеличат строительство жилья, больниц, детсадов и спортивных объектов.

Общаясь с журналистами, Иванов вспомнил, как впервые побывал на Курилах в 2003 году. Особенно его поразило состояние аэропорта «Буревестник» на острове Итуруп.

- Это была взлетно-посадочная полоса, обшитая металлом, построенная японцами для взлета камикадзе. И 60 лет наши летчики умудрялись на эту полосу садиться. Это все равно что сесть гражданскому самолету на палубу авианосца. Ни метра асфальта, ни одного причала на Итурупе не было. Как люди жили, страшно вспомнить, - заметил Иванов. Он напомнил, что несколько лет назад на Итурупе открыли с нуля построенный аэропорт.

- Мне врезалось в память - женщины меня благодарили за то, что асфальтировали дорогу на Итурупе, и они сказали, что теперь могут на работу ходить на каблуках, а до этого только в сапогах, - сказал Иванов. - Надеюсь, что через год-полтора максимум на Шикотане будет то же самое - женщины смогут не только в Доме культуры на каблуках ходить, но и по улицам, по заасфальтированным тротуарам.

Он напомнил, на первом этапе федерально-целевой программы по развитию Курильских островов было освоено 80 миллиардов рублей. Инвестиции второго этапа ФЦП (она рассчитана на 2016-2025 годы) также запланированы в размере 80 миллиардов рублей.

- Если взять среднестатистического жителя Курильских островов, то на его душу приходятся самые большие инвестиции в России - 160 миллиардов рублей примерно на 20 тысяч населения, - отметил Иванов.

ИНТЕРНЕТ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ

С февраля на Шикотане, Кунашире и Итурупе появился высокоскоростной безлимитный интернет - «Ростелеком» протянул по дну Охотского моря волоконно-оптическую линию связи Южно-Сахалинск - Курильские острова.

- Проникновение высокоскоростного Интернета на отдаленные, но наши, российские, острова существенно повышает качество жизни местного населения, делая доступными для него целый комплекс информационных услуг и технологий, включая телемедицину и дистанционное образование. Как мы убедились, в школах Шикотана, в больницах, в поликлинике интернет работает не хуже, чем в Москве, - отметил Сергей Иванов.

- Раньше интернет был спутниковый, он был дороже на порядки. И не было таких скоростей, такого качества невозможно было купить ни за какие деньги, - подтвердил глава Минкомсвязи Константин Носков, заметив, что тарифы на интернет для жителей островов аналогичны действующим в Южно-Сахалинске.

«НАС ЗА ДУРАЧКОВ ДЕРЖАТ?»

Говоря о территориальной принадлежности Курильских островов, Иванов заметил: «Мы 60 лет ведем переговоры с Японией и дальше готовы вести. О чем переговоры? О заключении мирного договора. Территориальная проблема существует и бытует в Японии, но не в России. Никаких переговоров ни о какой передаче островов и близко, и в помине нет!»

При этом Иванов обратил внимание на желание американцев установить на Курилах свои системы ПРО, в том случае если бы Россия передала острова Японии. Он процитировал слова некоего американского генерала, который заметил, что размещение военной базы США на Шикотане пока не планируется.

- Я делаю ударение на слове «пока», - заметил Иванов. - А другой американский генерал и вовсе сказал, что остров Итуруп идеально подходит для размещения системы противоракетной обороны против северокорейских ракет. Это сказки! Нас за дурачков, наверно, держат. Каких северокорейских ракет? Это против российских ракет. Система ПРО направлена против России, а не против Ирана и Северной Кореи, - заявил Иванов.

Он также заметил, что заключение мирного договора подразумевает добрососедские отношения. Иванов напомнил, что недавно правительство Японии «после звонка из известной столицы известного государства» ввело дополнительные санкции против России. Японцы отказались поставлять композитный материал для нового гражданского российского лайнера МС-21.

- Создали нам большие проблемы! Нам теперь надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета! - заявил Иванов. - О каком миролюбии мы сегодня можем вести речь? У меня иногда возникает вопрос: может быть, нам переговоры о мирном договоре с Японией вести не с самой Японией, а с другой страной? Это может быть эффективней!