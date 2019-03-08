Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналиста
Порошенко заявил, что у коррупции на Украине нет политической «крыши»
Что выберет Эрдоган: С-400 или F-35?
Отставить шуточки! «Армату» вооружили... унитазом
Главная / В России

08 марта 2019, 01:54  •  69 • В России

Журналистка одного из украинских порталов Олеся Медведева решила посмотреть, как живут крымчане без незалежной. На полуостров она поехала в преддверие пятой годовщины «крымской весны».

Добираться в Крым девушка решила автобусом, о чем пожалела. Дороги за пределами Киева давно не ремонтировали, маршрутное такси ужасно трясло, поспать не получилось.

Границу пересекала пешком. Российский пункт пропуска ее впечатлил. Сразу стало ясно, чей Крым.

- Россияне окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте, - отметила Олеся Медведева.

Первую остановку журналистка сделала в Феодосии, где бегала по городу в поисках обменных пунктов. Пришла к выводу, что деньги нужно было менять на Украине.

Вторая остановка была в Симферополе. После заселения в отель, девушка отправилась гулять по центру, прошлась возле здания Госсовета и посмотрела памятник «Вежливым людям». Отметила, что на здании парламента надпись «Государственный совет» сделана на трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.

После поехала в Севастополь, где на площади Нахимова спела песню на украинском языке. Реакция окружающих ее расстроила. Никто не обратил на это внимание.

- Я жива, ФСБ не задержали. Куда смотрят? Женщина безнаказанно поет на украинском языке, - удивилась девушка.

Прогулявшись, сделала вывод, что «за 5 лет города сильно интегрированы в Россию».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На что жаловалась журналистка:

- Цены. В центре Симферополя она сняла отель за 2900 рублей. Ремонт не понравился, обстановка 90-х годов. Говорит, что в Киеве за эти деньги можно снять апартаменты. Отель выбирала по названию.

- Проблемы с интернетом. Слабый, нужно регистрироваться, чтобы получить доступ к wi-fi.

- Мало обменных пунктов.

Какие выводы сделала:

- Крым и Севастополь прочно интегрированы в Россию, об этом свидетельствуют капитальные сооружения на границе, а также банкноты с изображением российских городов, в том числе Севастополя на купюре номиналом 200 рублей.

- Крымских татар никто не притесняет, за пять лет было построено не меньше пяти мечетей. Живут они не плохо, у многих двух- и трехэтажные дома.

- На пение на украинском языке никто не обращает внимание.

На этом визит не заканчивается. Девушка продолжает путешествовать, собирается рассказать и о других впечатлениях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 16:09
Госдума приняла «закон о фейках»: Как он будет работать
08 марта 2019, 01:54
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как изменился Крым за 5 лет
07 марта 2019, 12:54
США блокируют спасение людей в лагере беженцев в Сирии
Загрузка...
07 марта 2019, 16:09
«Он живет в мифах прошлого»: Крымский вице-спикер высмеял жалобы Чалого на российский полуостров в Google-картах
07 марта 2019, 11:09
В постоянной боеготовности: российский Су-27 перехватил над Балтикой американский самолёт-разведчик
08 марта 2019, 01:54
Бесплатный хлеб и визовый режим с Россией: Что обещают своим избирателям кандидаты в президенты Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 00:24
"Просчитанное решение": В Пентагоне заявили, что боевики в Сирии просто зат...
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 00:09
Порошенко заявил, что у коррупции на Украине нет политической «крыши»
08 марта 2019, 00:24
В США разрешили лечить депрессию наркотиком, сделав его для удобства в форме спрея
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким наблюдателям на выборы
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектакля"
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
04 марта 2019, 05:24
В России потребовали от Евросоюза твердых гарантий по "Турецкому потоку"
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы с Россией
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.