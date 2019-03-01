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Спасет только С-400: В Турции призывают дать отпор США на их шантаж
01 марта 2019, 15:39 • 30 • Политика
Как заявил генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ, США многие годы используют проект самолета F-35 как средство шантажа, поэтому необходимо дать отпор Вашингтону, сохранив контракт на поставки С-400.
Американская сторона использует самолеты F-35 в качестве средства для шантажа. Об этом пишет турецкое издание Aydınlık.
Напомним, Вашингтону не нравится сотрудничество Анкары и Москвы. На протяжении последних нескольких лет турецкая сторона пыталась приобрести системы ПРО, однако этому всячески противилось руководство НАТО. Контракт на поставку китайского оружия так и не был реализован, а американская сторона не предоставила партнеру системы Patriot.
В итоге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Российской Федерации договорились о заключении контракта на поставки российских систем C-400. В ответ США начали угрожать Анкаре, а также пригрозили запретить поставки самолетов по проекту F-35, в который турецкая сторона вложила значительные средства.
Впрочем, был предложен и "пряник" в виде многострадальных комплексов Patriot, однако это никак не повлияло на решимость президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получить российское вооружение.
Как заявил СМИ генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ, еще с 2003 года США используют проект F-35 как средство для шантажа своих союзников, которые попадают в полную зависимость от американских поставок.
"Если мы не получим F-35, будет лучше, потому что в противном случае мы станем полностью зависимы от Америки", - пояснил он.
Журналист Хусейн Водинал добавляет, что Штаты беспокоят поставки С-400 в Турцию, ибо это означает, что Анкара не просто перестает быть передовой заставой Вашингтона, но переходит во вражеский стан. А турецкие политики много лет обманывали себя, считая США партнером, хотя те неоднократно обводили Турцию вокруг пальца.
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