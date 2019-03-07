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07 марта 2019, 17:54  •  82 • Политика
Посол Украины в США может создать проблемы простым людям, попытавшись заставить сделать Крым "украинским" в Google Maps. Так считает депутат Госдумы России Павел Шперов.
Депутат Государственной Думы России Павел Шперов раскритиковал посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого, который требует, чтобы в Google Maps Крымский полуостров отображался как "украинская территория".
По мнению дипломата, действия администрации Google, которая в российской версии карт помечает Крым как часть РФ, якобы противоречат "нормам международного права" и позиции американских властей.
Как напомнил Шперов, картография является точной наукой. Если на картах границы будут отображены неправильно, это может привести к непредсказуемым последствиям.
В частности, простой человек рискует попасть под обстрел, попав в район, где якобы нет никакой границы. Поэтому Киев создает проблемы, выступая со столь провокационными требованиями.
"Если по факту граница есть, она должна быть отображена в реальном формате, в котором она существует. Это абсолютно естественно и нормально", - приводит его слова РИА ФАН.
Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России.

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