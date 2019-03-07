Депутат Государственной Думы России Павел Шперов раскритиковал посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого, который требует, чтобы в Google Maps Крымский полуостров отображался как "украинская территория".

По мнению дипломата, действия администрации Google, которая в российской версии карт помечает Крым как часть РФ, якобы противоречат "нормам международного права" и позиции американских властей.

Как напомнил Шперов, картография является точной наукой. Если на картах границы будут отображены неправильно, это может привести к непредсказуемым последствиям.

В частности, простой человек рискует попасть под обстрел, попав в район, где якобы нет никакой границы. Поэтому Киев создает проблемы, выступая со столь провокационными требованиями.

"Если по факту граница есть, она должна быть отображена в реальном формате, в котором она существует. Это абсолютно естественно и нормально", - приводит его слова РИА ФАН.

Напомним, в 2014 году Крым вошел в состав России.