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«Созданы для защиты границ и суверенитета»: Путин заявил об отсутствии в мире аналогов российских вооружений
23 февраля 2019, 03:24 • 72 • В России
В современном мире существует ещё немало неразрешённых конфликтов, вызовов и угроз, в связи с чем обеспечение безопасности собственных границ остаётся для России безусловным приоритетом. Об этом заявил президент Владимир Путин на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества. Глава государства также отметил, что перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире. Как подчеркнули в Госдуме, все российские военные наработки созданы исключительно для обороны. При этом, по мнению экспертов, стартовавшая несколько лет назад модернизация Вооружённых сил РФ идёт чётко по плану.
Испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» © Министерство обороны Российской Федерации
В Большом Кремлёвском дворце в Москве состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. Перед началом торжественного мероприятия с речью выступил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что «Россия — миролюбивое государство», которое продолжит развивать оборонный потенциал ради обеспечения собственной безопасности.
По его словам, в Москве хорошо понимают сложность и противоречивость современного мира, в котором есть «немало неразрешённых конфликтов, вызовов, угроз».
«Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан остаётся для нас безусловным приоритетом... Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооружённые силы», — заявил Путин.
Как заметил президент, результатом системных и целенаправленных мер государства, а также итогом напряжённой работы учёных и конструкторов, оборонной промышленности стало создание современных российских вооружений, аналогов которым в мире не будет ещё долгое время.
Глава государства поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником, который уже многие десятилетия отмечается как всенародный, — с Днём защитника Отечества. По его словам, нынешнее поколение солдат, матросов и офицеров «также достойно и на совесть служит России». Он выразил благодарность Вооружённым силам РФ «за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга».
«Во всех планах и решениях о будущем Вооружённых сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, волевые качества, и как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры. Ещё раз поздравляю всех военнослужащих России, ветеранов с наступающим праздником. Желаю вам, вашим родным, близким здоровья, счастья и благополучия», — заключил российский лидер.
Добавим, что во время послания Федеральному собранию 20 февраля президент затронул в том числе тему развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.
В частности, он рассказал о запуске серийного производства гиперзвукового крылатого боевого блока комплекса «Авангард», испытаниях «беспрецедентной по мощности» межконтинентальной ракеты «Сармат», лазерной установки «Пересвет», ракет «Кинжал» и «Буревестник», а также подводного беспилотного аппарата «Посейдон».
Кроме того, президент России впервые сообщил о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая будет размещаться как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.
«Скорость её полёта около девяти Махов. Дальность — более тысячи километров. Ракета способна поражать как морские, так и наземные цели», — заметил глава государства.
«Армия РФ вернулась в список лучших в мире»
Российская Федерация действительно располагает самым передовым и новейшим вооружением для обороны собственного государства, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Российская армия не нацелена на нападение на какие-то страны. Наша армия, как и Министерство обороны, исходя из названия, предназначаются для обороны нашего государства. И именно для этого нам необходимо иметь новейшие и высокоточные средства вооружения. Мы никогда не используем расточительно денежные средства из бюджета страны», — указал депутат.
Собеседник RT подчеркнул, что все российские военные наработки направлены исключительно на собственную оборону.
«Россия создаёт новые виды вооружения для защиты своих границ, интересов и суверенитета страны. Можно, например, посмотреть на карте, где расположены базы Соединённых Штатов и какие страны являются членами НАТО. На сегодняшний день Россия никакой угрозы никому не несёт, а защищает себя», — заметил Шерин.
В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов подчеркнул, что речь президента РФ не была голословной и глава государства отразил именно ту ситуацию, которая сейчас существует.
«В своё время была поставлена задача вернуть российской армии позиции одной из самых передовых и хорошо оснащённых в мире, что и было сделано. Это было совсем недавно, всего десять лет назад, когда начались реформа и перевооружение. Были поставлены определённые задачи, всё расписано по годам. Все эти задачи выполняются», — заявил эксперт.
По его словам, модернизация Вооружённых сил проходит чётко по плану.
«Каждый раз Министерство обороны, которое является получателем новых вооружений, и оборонно-промышленный комплекс, который их производит, отчитываются, что и как было сделано и сколько средств на это потрачено. Это хорошо продуманная плановая работа, которая последовательно выполняется и контролируется», — подытожил Коновалов.
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