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Союз России и Китая грозит "глобальным крахом" - американский эксперт
16 февраля 2019, 12:24 • 74 • Политика
Американский профессор Хал Брэнд обратил внимание на крепнущий союз России и Китая, включая военную сферу, подчеркнув, что он грозит "глобальным крахом". И в первую очередь, по мнению эксперта, это ударит по Штатам. Он также заявил, что сейчас "интеллектуальное лидерство Америки подорвано", причем как в науке, так и в технике.
О том, что в крепнувшем союзе России и Китая кроется реальная опасность для США, в самих Штатах не говорил разве что ленивый эксперт. Американский профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд в своей статье для Bloomberg и вовсе отметил, что этот союз грозит "глобальным крахом".
Основываясь на данных разведки, эксперт заявляет, что эта информация "проливает свет на три тенденции, которые могут серьезно изменить глобальный ландшафт к худшему". В первую очередь - крепнущая дружба между Москвой и Пекином.
Американский профессор обращает внимание на то, что сотрудничество между Россией и Китаем ведется в разных сферах, но особо пристально посоветовал обратить глаза Вашингтона на растущее военное партнерство стран. А также новейшие электронные и технические разработки.
"Теперь у Китая есть возможность проводить кибератаки, которые могут нанести вред критической инфраструктуре США на несколько дней или даже недель, - со ссылкой на данные разведки сообщает Брэнд. - Россия "готовит активы для кибератак", которые позволят ей серьезно подорвать американское общество в условиях кризиса".
При этом профессор предсказал в ближайшие годы кибератаки на Америку "даже относительно неискушенных конкурентов".
Профессор уверяет, что союз Москвы и Пекина даже крепче, чем был в середине 1950-х годов.
"Они, вероятно, станут еще ближе из-за их общей оппозиции демократическим ценностям и мировому лидерству США", - полагает эксперт.
В своей статье он включается в общий хор голосов русофобов, которые поддерживают миф о "вмешательстве" России и ее излишней "агрессии".
"Россия - склоняющийся, но агрессивный игрок, который, вероятно, усилит свое вмешательство в выборы и информационную войну против США и других демократий, - уверяет профессор, отмечая, что и КНР тоже не отстает. - Китай является не просто ревизионистской державой, но преследует "долгосрочную стратегию достижения глобального превосходства"".
Но даже некоторое соперничество Москвы и Пекина в передовых, включая военные, технологиях, по словам эксперта, "не гарантирует, что США выйдут вперед".
"Интеллектуальное лидерство Америки в науке и технике подорвано, - констатирует Брэнд. - Американские исследователи составляли более 50% академических ссылок в этих областях в 1996 году по сравнению с менее чем 35% сегодня. На протяжении десятилетий американцы считали технологическое доминирование своим геополитическим мастерством. Но теперь технологические прорывы угрожают ослабить мощь США".
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