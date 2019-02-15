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Совместные учения Украины и США в Чёрном море пройдут с 1 по 12 июля
15 февраля 2019, 19:54 • 70 • Украина
Совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 в северо-западной части Чёрного моря пройдут с 1 по 12 июля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
РИА Новости
«Международные учения Sea Breeze 2019 проведут на Украине с 1 по 12 июля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули «масштабность и уникальный формат» мероприятия, проводимого по стандартам НАТО.
11 февраля Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных учений в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
МИД России назвал опасной идею учений США и Украины в Чёрном море.
Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в беседе с ФАН назвал идею учений США и Украины авантюрой с непредсказуемыми последствиями.
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