Совет Европы займётся укреплением гражданского общества на Украине

Совет Европы наймёт «национальных консультантов», которые будут способствовать укреплению гражданского общества на Украине. Соответствующий тендер, с которым ознакомился RT, опубликован пресс-службой организации.

«От подрядчика требуется при необходимости предоставлять по запросу Совета Европы консультации с учётом национальной специфики по различным аспектам участия гражданского общества в процессе принятия решений, защиты и развития пространства гражданского общества», — говорится в документе.

Тендер является частью проекта Совета Европы «Продвижение гражданского участия в демократическом принятии решений на Украине», который продлится до 31 августа 2020 года.

Его целью в первую очередь является укрепление «коммуникационного потенциала негосударственных организаций (НГО) и органов госуправления».

«Проведение целевых семинаров в сочетании с организационными мероприятиями для негосударственных организаций на Украине будет нацелено на формирование нового, инклюзивного подхода к принятию политических решений благодаря большей открытости правительства и профессионализации форматов совместного принятия решений и коммуникаций», — отмечается в описании тендера.

Бюджет проекта составляет €480 тыс.

Исполнители среди прочего должны разработать рекомендации по улучшению законов на национальном и муниципальном уровнях и содействовать созданию каналов связи для вовлечения граждан в процесс принятия решений (в том числе онлайн-платформ).

Предполагается проводить курсы для должностных лиц об участии общественности в разработке политики, а также семинары о развитии гражданского общества.

Помимо этого одна из задач подрядчиков — предоставлять консультации о взаимодействии НГО и властей.

В ноябре 2018 года Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые предоставят властям Украины юридические консультации по административно-территориальному делению в Донецкой, Луганской, Харьковской и Тернопольской областях.

Кроме того, как сообщалось, Совет Европы намерен мониторить социальные сети во время президентских выборов на Украине.