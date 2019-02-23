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Социологи прогнозируют низкую явку на выборах в Молдове

23 февраля 2019, 13:24  •  54 • Украина
50% заявили об отсутствии интереса к политике
В воскресенье, 24 февраля, граждане Молдавии должны будут выбрать новый состав парламента. Однако избиратели настолько разуверились в том, что выборы смогут что-то изменить в их жизни в лучшую сторону, что надеяться на большой процент явки на избирательные участки не приходится, утверждают социологи.
За неделю до выборов, по их данным, достаточно большой процент избирателей ещё не определился с тем, за кого собирается голосовать, – 26-27%. Во время предыдущей кампании за неделю до выборов количество таких людей не превышало 20%.
«Такое поведение части электората вызвано тем, что граждане осознают, что в стране не осталось безупречной политической силы. Граждане Молдовы стали ещё большими скептиками, они приняли к сведению тот факт, что у большинства политических лидеров есть определённый «бэкграунд», что они не столь честны, как избирателю хотелось бы. Исходя из этих соображений и выработался среди избирателей такой скепсис», – прокомментировал ситуацию политический аналитик Корнелиу Чуря.
Согласно опросу, проведённому Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, «число граждан, кому лишь немного интересна или совсем неинтересна политика, превышает количество тех, кто следит или довольно сильно увлечён этой темой», – заявил председатель Ассоциации Виктор Мокану на пресс-конференции.
По его словам, почти 50% опрошенных ответили, что почти не интересуются политикой, а 16% заявили, что не интересуются вообще.
По прогнозам экспертов, явка на выборах 24 февраля составит не более 50%, хотя теперь этот факт уже никого не беспокоит, поскольку больше не существует минимального порога явки избирателей. И с этой точки зрения выборы в любом случае состоятся. Однако параллельно с выборами в парламент будет проводиться и референдум об уменьшении количестве депутатов в парламенте Молдовы, для признания которого необходимо участие не менее трети избирателей.
«Можно предположить, что на этих выборах в целом будет явка около 50% избирателей. И это не только молдавская проблема, это проблема всей Европы. Это общеевропейский тренд. Люди из года в год голосуют за разных политиков, а их жизненные проблемы не решаются, жизненный уровень не повышается, а зачастую в отдельных странах даже снижается. Поэтому у избирателей появляется апатия, равнодушие», – считает политолог Борис Шаповалов. Однако в Молдове к этой проблеме добавляется другая – миллион граждан страны, потенциальные избиратели, постоянно находятся за границей.
В выборах парламента Молдовы примут участие и жители ПМР. Правда, до избирательных урн доберутся немногие. По данным ассоциации Promo-Lex, наблюдающей за ходом избирательной кампании, избирательные участки для голосования жителей Приднестровья внезапно «переехали» на другие адреса, при этом избиратели не были об этом проинформированы.
В день голосования более 4000 наблюдателей будут следить за чистотой процесса. 3412 будут представлять местные общественные организации, а 776 – международные, сообщили в ЦИК Молдовы. Иностранные наблюдатели представляют избирательные комиссии 17 стран, 9 общественных организаций, 20 дипломатических миссий, а также правительственные учреждения и международные организации.
Одновременно с выборами в Молдове пройдёт и референдум, избиратели ответят на два вопроса: хотят ли они сократить число депутатов до 61 (сейчас их 101) и иметь возможность отзывать своих избранников.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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