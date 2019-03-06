«Сорвали выполнение гуманитарной операции»: Россия и Сирия призвали США освободить беженцев из «Эр-Рукбана»

США сорвали гуманитарную операцию по вывозу сирийцев из лагеря «Эр-Рукбан», в котором они удерживаются в условиях антисанитарии. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии. Военные обращают внимание на попытки американской стороны дезинформировать беженцев, чтобы препятствовать их возвращению в сирийские города. Вашингтон не стремится к урегулированию ситуации и намерен поддерживать напряжённость в регионе, считают в Госдуме. В экспертном сообществе отмечают, что несогласованность действий американцев в САР может быть следствием раскола в Белом доме.

США сорвали гуманитарную операцию по вывозу сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на границе САР и Иордании. Об этом сообщается в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Командование группировкой США в зоне Эт-Танф (военная база международной коалиции. — RT) так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», — говорится в тексте сообщения.

Межведомственные координационные штабы РФ и САР заявили о срыве США гуманитарной операции по оказанию помощи сирийцам, незаконно удерживаемым в оккупированной американцами зоне Эт-Танф https://t.co/6RVWI8oY9q#Минобороны#Минобороны#Сирия#ЭрРукбан#ООНpic.twitter.com/6lEpJE6os6 — Минобороны России (@mod_russia) March 6, 2019

Отмечается, что американская сторона пытается переложить на Москву и Дамаск ответственность за гуманитарный кризис в лагере беженцев, который находится на подконтрольной США территории. Вашингтон предоставляет ложную информацию об условиях, подготовленных для возвращения беженцев, отмечают военные.

В сообщении также говорится, что сирийской стороной были приняты беспрецедентные меры, направленные на спасение мирных граждан. В пунктах приёма подготовлено 146 школ и 95 медицинских учреждений, созданы запасы питьевой воды, продовольствия, медикаментов.

Кроме того, для более 35 тыс. беженцев, изъявивших желание вернуться в населённые пункты, контролируемые сирийским правительством, установлен упрощённый порядок восстановления утраченных документов и урегулирования статуса возвращающихся граждан.

«Провокационные вопросы»

В штабах России и Сирии положительно оценили предоставление Соединёнными Штатами возможности контактировать с их представителем, уполномоченным обсуждать проблемы лагеря, однако подчеркнули, что переданные российской стороне вопросы — это очередная попытка сорвать урегулирование сложившейся ситуации.

Как отмечают сирийские и российские военные, основная часть сформулированных американской стороной вопросов «носит явно провокационный характер, рассчитана сбить с толку международную общественность и дискредитировать действия РФ и САР по разрешению проблемы «Рукбана».

AFP

© Delil souleiman

«Часть вопросов американской стороны явно направлена на запугивание находящихся в лагере сирийцев с целью добиться их отказа от намерения вернуться домой. Как и в опросниках, распространяемых ранее прозападными неправительственными организациями в лагерях сирийских беженцев в соседних с Сирией странах, задаются, к примеру, вопросы, внедряющие ложную информацию о том, что возвращающиеся семьи могут быть разделены», — поясняют военные.

В заявлении также приводятся результаты опроса, проведённого представителями ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца.

«95% находящихся в «Рукбане» сирийцев, а это порядка 40 тыс. человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию», — говорится в сообщении.

«Оправдать незаконное присутствие»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов о лагере «Эр-Рукбан», заявил, что действия американской стороны в зоне Эт-Танф вызывают недоумение.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© МИД России / Flickr

Глава МИД напомнил, что США отказались пропустить на эту территорию гумконвой, организованный властями САР, при этом сами не организовали обеспечение беженцев провизией. Между тем сами американские военные получают из-за границы всё необходимое.

«И тот факт, что американцы требовали только гуманитарные конвои из Дамаска, и то, что не выпускают людей и держат их, по сути дела, заложниками, наводит на одну очень неприятную мысль, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать своё незаконное военное присутствие там», — заявил министр иностранных дел РФ.

По его оценке, подобное поведение даёт повод подозревать США в намерении «создать на восточном берегу Евфрата нечто наподобие квазигосударства».

Цели США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал совместное заявление межведомственных координационных штабов РФ и Сирии. По его мнению, Вашингтон препятствует гуманитарным инициативам в Сирии, потому что ему не выгоден мир в этой арабской республике.

«Если бы мы исходили из того, что целью Соединённых Штатов является урегулирование ситуации в регионе, тогда их поведение вызывало бы недоумение. Но если взять за основу тот факт, что сохранение на данной территории напряжённости входит в интересы США, тогда всё становится на свои места», — сказал Новиков.

По его оценке, Пентагон использует сирийских граждан для реализации своих планов на международной арене. Это идёт вразрез с российской политикой в регионе, которая отвечает интересам правительства САР и сирийского народа в целом.

«Не приходится говорить о непоследовательности политики Вашингтона. Напротив, она абсолютно ожидаема. И не стоит искать в ней защиту населения тех или иных территорий», — подчеркнул депутат.

«Два разнонаправленных вектора»

Говоря о политике США в Сирии, не стоит забывать о внутреннем расколе в американских властных структурах, в результате которого президент и истеблишмент не могут прийти к согласию по многим вопросам. Такого мнения придерживается политолог Александр Асафов.

«На мой взгляд, сирийская проблема для США состоит из двух разнонаправленных векторов. С одной стороны, это желание купировать там американское присутствие, выраженное в словах Дональда Трампа. С другой стороны, это позиция ястребов из Пентагона и окружения Трампа, которые идут к своей основной цели — свержению Асада, сотрудничая для этого с разного рода экстремистами, сея хаос и давая надежду курдам», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Таким образом, в вопросах, связанных с мирными жителями, просто некому принимать решения. Ситуация в Сирии изменилась, а новую директиву США не выработали, отмечает политолог. Нет ответов и на вопрос, что надо делать в сложившейся ситуации: ликвидировать лагерь или реорганизовать его.

«Мирные жители не являются важными для американцев. Поэтому такие проблемы встречаются всё чаще и вопросов будет всё больше. У американцев недостаточно ответственности и воли для принятия решений», — заключил Асафов.