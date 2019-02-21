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Сорок человек погибли в пожаре в жилом доме в Бангладеше, совмещенном со складом химикатов
21 февраля 2019, 06:09 • 67 • В мире
Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в Бангладеше. Как передают СМИ, в этом же доме был склад химикатов.
Как минимум сорок человек стали жертвами пожара в Бангладеше.
В столице Дакка загорелся четырехэтажный жилой доме, сообщил глава противопожарной службы Али Ахмед.
"К настоящему моменту мы обнаружили 41 тело. Число жертв может увеличиться", - передает его слова Agence France-Presse.
Пожар начался в среду в 22:30 по местному времени (19:30 мск).
Как данным СМИ, это жилое здание использовалось как склад химикатов.
Также поступают данные, что число жертв увеличилось до 53 человек.
Ранее в общежитии Иркутска начался пожар в одной из комнат. Оперативно было эвакуировано более 500 человек.
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