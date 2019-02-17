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Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"

17 февраля 2019, 20:54  •  107 • Политика
Журналист Владимир Соловьев решил преподать урок истории немецкому эксперту Феликсу Шультессу, обвиняющему современную Россию в агрессивном поведении, и напомнить о том, как Берлин обманул Москву, дав обещание, что НАТО не будет продвигаться на Восток. "Вы приносили войну на нашу землю два раза", - подчеркнул он.
Телеведущий Владимир Соловьев вступил в перепалку с немецким экспертом Феликсом Шультессом. Это произошло 15 февраля в эфире телеканала "Россия 1".
Как утверждал Шультесс, современная Россия действует намного агрессивнее, чем во "флегматичную" и "спокойную" эпоху Бориса Ельцина. В частности, он указал на то, что процесс перевооружения Москва инициировала только в последние 12 лет.
Эксперт также утверждает, что продвижение НАТО на Восток связано со страхами Прибалтики, которая якобы ощущает неспособность противостоять агрессии РФ.
Непосредственно Соловьев решил преподать оппоненту урок истории, напомнив, что именно немецкий народ два раза начинал войну и бомбил русскую землю.
"Мы не приносили войну на нашу землю - вы приносили войну на нашу землю два раза. И вы хотите сказать, что мы должны помнить 1990-е годы?" - спросил он.
Соловьев добавил, что именно Берлин обманул Москву, дав обещание, что НАТО не будет продвигаться в восточном направлении "ни на йоту, ни на шаг".

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