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Солдаты уходят, "миротворцы" приходят: США отправят в Сирию еще 200 человек

22 февраля 2019, 04:54  •  68 • Политика
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории Сирии, в будущем Пентагон намеревается отправить в арабскую республику еще 200 человек. Пресс-секретарь Белого дома Сары Сандерс описывает это подразделение как "небольшой миротворческий контингент".
Накануне госсекретарь США Майк Помпео подтвердил в интервью для телеканала Fox Business News, что решение Трампа о выводе американских военных из Сирии остается в силе. То, напомним, было принято 45-м президентом США 19 декабря 2018 года.
В числе прочего, пояснил Помпео, в силе остается и "тактическое" решения Трампа о скорой отправке домой двух тысяч американских военнослужащих. "Мы сейчас стоим буквально на пороге", — заявил господин госсекретарь, уточнив, что остается лишь дождаться, когда последний "дюйм" сирийской территории будет освобожден из-под контроля запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
В этот четверг Сандерс, впрочем, пояснила, что американским "миротворцам" придется задержаться в Сирии еще на какое-то время.
"Небольшой миротворческий контингент в составе примерно 200 человек останется в Сирии на какое-то время", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

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