В результате сирийской войны было загублено множество жизней. Сотни тысяч жертв, миллионы беженцев. Это коснулось также и иностранцев, которые волею сильных мира сего были вовлечены в эту мясорубку. Например, множество российских граждан сгинули в Сирии, и никто даже не знает, где находятся останки многих из них. Кто-то помогал террористам или оппозиции, а кто-то выступал на другой стороне.

Такая же история и с американцами. Они пришли в страну как агрессоры, разумеется, были встречены соответствующим образом — кто бы что ни говорил, но большая часть сирийских патриотов отрицательно воспринимает интервентов. И это стало, пожалуй, главной причиной, по которой Вашингтон до сих пор не может отыскать многих из тех, кто был отправлен или уехал добровольно в САР. Разумеется, есть много погибших, но они уже не столь ценны, чтобы дядя Сэм сильно за них хлопотал. Куда важнее люди либо захваченные в плен, либо судьба которых еще неизвестна.

Основные претензии по этой части США имеют к Дамаску. Тут все просто — Дамаск пленил только тех иностранцев, которые поддерживали сепаратистов или просто были враждебны по отношению к местным властям. К сожалению, упоминаемая поддержка в основном оказывалась с оружием в руках. Так что в данном случае, в действиях Сирийской арабской армии нет никакого вероломства — она просто ликвидировала очередную угрозу для своего государства. Но для Вашингтона, часто заявляющего о нелегитимности сирийского режима, ситуация выглядит несколько иначе. По его мнению, Дамаск совершает преступления, удерживая американских граждан в плену или в тюрьме.

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Согласно официальной статистике, в настоящее время в сирийских застенках находится меньше десятка американцев. Один из них, кстати, в свое время наделал много шуму. Речь о журналисте Остине Тайсе. Просто его профессия и цели поездки в САР дали возможность США запустить очередную кампанию против «кровожадного» Асада. С военными это не работает, так что пропажа журналиста была только на руку вашингтонским пропагандистам.

Но по нашей информации, полученной как от турецких, так и российских источников, общее количество американцев, находящихся в сирийских тюрьмах, несколько больше. Штаты не разглашают информацию о членах частных военных структур и о добровольцах. Например, нам стало известно о случаях активного вступления американцев и австралийцев в ряды курдских Отрядов народной самообороны еще до того, как Вашингтон принял окончательное решение о вторжении в Сирию. Если говорить об американцах, то это в основном бывшие военные, проходившие в прошлом службу в Афганистане или Ираке. Более того, с середины двухтысячных аналогичные процессы происходили и продолжают происходить на севере Ирака — там янки сотрудничают также с курдами, вступая в Пешмерга.

В результате боевых действий в 2012—2014 годах сирийским военным неоднократно доводилось вступать в бои с многонациональными оппозиционными бригадами. В некоторых случаях отрядами и вовсе руководили американцы. За это время, по приблизительным подсчетами, пленять и отпускать американцев сирийцам доводилось больше двадцати раз. Это только те случаи, о которых нам сообщили. И тут дело в том, что в тот период никого из них долго не удерживали — Асад не хотел лишних проблем. Это касалось не только американцев, но и граждан других стран.

Ситуация изменилась спустя некоторое время, когда в ряды Исламского государства* начали стекаться люди со всего мира, в том числе из США.

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По словам нашего турецкого источника, большинство американцев, желавших примкнуть к террористам, прибывало в САР именно через Турцию. Часть из них задерживалась местными правоохранителями, а затем отправлялась в США. Но это не сильно сказалась на массовости американских подкреплений ИГИЛ.

И тут отношение сирийцев к вооруженным американцам сильно изменилось. К сожалению, нам не удалось добыть точную информацию об общем количестве американских террористов, плененных и убитых местными военными. Мы даже пытались добыть информацию через посольство Чехии в Сирии, ибо оно попутно занимается здесь внешнеполитическими вопросами США, но ничего не вышло. Наши же источники в военных кругах РФ и Турции не обладают такой информацией или скрывают ее.

Зато они нам сообщили, что сейчас США стараются при посредничестве РФ решить проблемы освобождения семи своих граждан. Определенные договоренности уже достигнуты — Россия идет навстречу в этом направлении. Также обсуждаются вопросы передачи террористов из США американским военным. Вероятно, скоро ситуация разрешится, на это рассчитывают все стороны конфликта.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.