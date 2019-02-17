Согласован облик «платформы возмездия» для США

Автор:

Покровский Александр

Новый российский дальний стратегический бомбардировщик, известный также под обозначением ПАК ДА должен стать «воздушной платформой» на случай нанесения по США ядерного удара. Сегодня поступают сообщения о том, что подрядчик в изготовлении этого Перспективного Авиационного Комплекса Дальней Авиации (ПАК ДА), конструкторское бюро "Туполев" согласовал с Министерством обороны России облик и основные характеристики будущей машины.

Конструкторы приступили к этапу подготовки образцов, а первая опытная машина должна появиться в металле уже в 2021 году. Хотя в документах заложен годичный лаг – как правило, подобного рода конструкторские работы редко в наше время заканчиваются в установленные сроки.

На 2025 год планируется первый опытный полёт. Затем – лётные испытания, госприёмка, и на вооружение машину пока собираются принять в 2028 году.

Победа чего-то. Но чего?

О технических и военных аспектах этой информации речь впереди, но сперва есть смысл вспомнить о довольно непростой борьбе, которую выдержала идея перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Всё дело, конечно, в деньгах. Дело в том, что машина аналогичного назначения, класса и облика, в США, тоже сделанная по схеме "летающее крыло", обошлась американскому военному бюджету в 44 миллиарда долларов. (К слову, "летающее крыло" - это тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Нортроп Б-2 "Спирит" (Northrop B-2 Spirit).

По подсчётам реально разработка машины обошлась бы в 25 – 30 миллиардов. Если добавить к этому российскую экономность и смекалку при новых опытно-конструкторских работах, можно смело сбросить ещё четверть. Итого российских аналог должен стать бюджету где-то в триллион рублей минимум. Скорее – больше.

Стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Фото: www.globallookpress.com

Такие деньги, разумеется, военных никогда не смущали, но одним из несомненных достижений часто весьма сомнительной экономической практики российского правительства является то, что военным деньги… дают. Ну, то есть, если просто, - им не оплачивают их заявки, а выделяют средства на те, которые они смогли защитить при обсуждении государственного оборонного заказа. О том, что обсуждения эти бывают весьма жаркими.

Вот в этих обстоятельствах судьба ПАК ДА долго висела на волоске. Логика в том, чтобы иметь такую штуку на вооружении, была: малозаметный тяжёлый бомбардировщик с 60 - 80 тоннами вооружения на борту, способный висеть в воздухе длительное время, - отличная идея, чтобы дополнить морскую – подлодки – и сухопутную – шахты и подвижные комплексы – платформы для ядерного оружия ещё и "долгоиграющей" и малозаметной воздушной.

С другой стороны, для длительных полётов у нас есть турбовинтовые Ту-95, а для скоростных и малозаметных - Ту-160. Тратить триллион на то, чтобы собрать их красивую, но помесь? Да к тому же американский B-2 Spirit по всем практически характеристикам оставался хуже, нежели Ту-160.

И, наконец, он даже американцам показался слишком дорогой игрушкой, так что побаловавшись с нею 10 лет и выпустив всего 21 из запланированных 132 бомбардировщиков, они её производство прекратили.

И мы должны теперь пойти по неверным следам Паниковского? У нас есть на что деньги потратить! И, как мы помним, начались масштабные работы по модернизации Ту-95 и Ту-160. А заодно и Ту-22. Так что нынешние сообщения о том, что минобороны согласовали облик и характеристики ПАК ДА – это чья-то победа. Но чья? Может быть, что-то пояснят известные характеристики будущей машины…

Ту-160. Фото: Fasttailwind / Shutterstock.com

Летающая «платформа смерти»

Тут надо сначала оговориться. И, может быть, даже повиниться. Перед США.

Конечно, ПАК ДА – летающая платформа сама по себе. Просто так вышло, что США объявили себя основным "отбрасывателем" России. Если послушать, например, что в её адрес «плёл» Запад на только что прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь если без дипломатических обиняков, то России предписывалось:

- уйти: из Крыма, Донбасса, Арктики, Сирии;

- не лезть: туда, где США назначили своих марионеток: в Венесуэлу, в Грузию, в Афганистан, в Молдавию, в Прибалтику, на Украину;

- разоружиться: в том, на что укажет Запад;

- прекратить: дерзить Западу;

- обязать себя: слушаться США;

- не конкурировать: американским газом и вообще с американскими торговыми интересами.

И так далее. Лучше всего – вообще перестать быть собою. Или вообще перестать быть.

А поскольку последнего в России хочется только небольшому числу либералов и откровенных западных информационных наймитов, то необходимость дополнить морскую и сухопутную составные части ядерного возмездия ещё и воздушно-космической напрашивается сама собою.

Вот в этом, в принципе, и будет заключаться основное назначение ПАК ДА – быть воздушной "платформой смерти". Или, вежливее говоря, платформой ядерного возмездия для США. Ну, а если уж совсем в политкорректность впасть, то скажем так – платформой для сдерживания непомерных амбиций США на мировое владычество.

Вот для этого и разрабатывается такой облик будущего бомбардировщика, о котором говорится в поступающей несекретной информации.

Судя по тому, что самолёт, как намекается, может быть использован в качестве дальнего перехватчика, скорость у него должна быть близкой к сверхзвуковой и даже переходить за неё.

Январь 2019 года. База ВВС, Невада, США. Американские лётчики готовятся к учебному полёту. Фото: www.globallookpress.com

Правда, сама заявленная схема "летающего крыла" – то есть без вертикального и горизонтального стабилизаторов и хвостового оперения – является, по мнению некоторых специалистов, заявкой на дозвук. Однако возможности нынешнего компьютерного управления не идут ни в какое сравнение с возможностями 1980-х годов, так что сегодня проблемы с управляемостью B-2 на высоких скоростях должны отступить в прошлое. Кроме того, сама заявленная тяга силовой установки ПАК ДА – 23 тонн-силы – не должна быть потрачена только для подъёма большой массы груза.

Второе – новый самолёт, как сообщается, может быть использован в качестве платформы для запуска космических аппаратов. Поскольку думать, что это будут только студенческие спутники, было бы наивно, то логично предположить, что речь может зайти также о некоторых ракетах. Возможно, с гиперзвуковыми свойствами. Глайдерах. И получается та самая триада. Удалось американцам первым сокрушающим, пусть даже неядерным ударом сокрушить наши наземные шахтные установки, - получите удар возмездия с воздушных платформ, не входящих даже в пределы противовоздушной обороны противника. Замучаетесь пыль глотать, сбивая их…

Третье. Как сообщается, завершён и принят эскизный проект по двигателю для ПАК ДА. Там значатся очень интересные характеристики, кроме огромной тяги. Так, длительность полёта предполагается до 30 часов. Это значит, та самая долговременность: в кризисной ситуации бомбардировщики, оснащённые такими моторами, заранее поднимаются в воздух и ждут либо приказа возвращаться в случае разрешения кризиса, либо наносить удар, если в Вашингтоне закусят удила. Либо наносить удар, если в нужное время не поступило приказа об его отмене.

Что касается мощности возможного удара, то специалисты, исходя из заявленной тяги, мощности и характеристик двигателей, подсчитали, что максимальная дальность полёта составит около 15 000 км. Отсюда рассчитывается запас топлива, а уже исходя из этого – остаток для боевой нагрузки. "Остаточек" обещает быть немалым – до 80 тонн. При массе ракеты комплекса "Кинжал" в 7 т таких в брюхе ПАК ДА сможет умещаться не меньше десятка.

Что же, осталось только посмотреть, насколько активно будут продолжаться работы над этой "платформой возмездия". Тогда и ясно будет, что победит.

Но в любом случае наработанные технологии лишними не будут.