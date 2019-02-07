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Согласились все до одного: Украинскому парламенту посоветовали запретить наблюдателей из России

07 февраля 2019, 00:54  •  84 • В мире
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту принять законопроект о запрете участия наблюдателей из России на выборах президента и парламента. Инициативу в комитете поддержали полным составом. Как пишут СМИ, решение было принято в среду единогласно.
Украинскому парламенту рекомендовали запретить наблюдателей из России на время проведения выборов президента и парламента. Решение было принято комитетом Верховной рады по иностранным делам.
Члены комитета единогласно поддержали данный законопроект.
Как пояснила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко на заседании комитета, закон предполагает, что граждане "государства, признанного Верховной радой государством-агрессором, а также лица, предложения о которых внесены или инициированы таким государством", не могут быть наблюдателями на выборах в Незалежной.
Ранее Центральная избирательная комиссия России направила список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ. В миссию по долгосрочному наблюдению предлагается две кандидатуры, для участия в краткосрочном наблюдении рекомендовано 14 человек.

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