Согласились все до одного: Украинскому парламенту посоветовали запретить наблюдателей из России

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту принять законопроект о запрете участия наблюдателей из России на выборах президента и парламента. Инициативу в комитете поддержали полным составом. Как пишут СМИ, решение было принято в среду единогласно.

Украинскому парламенту рекомендовали запретить наблюдателей из России на время проведения выборов президента и парламента. Решение было принято комитетом Верховной рады по иностранным делам.

Члены комитета единогласно поддержали данный законопроект.

Как пояснила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко на заседании комитета, закон предполагает, что граждане "государства, признанного Верховной радой государством-агрессором, а также лица, предложения о которых внесены или инициированы таким государством", не могут быть наблюдателями на выборах в Незалежной.

Ранее Центральная избирательная комиссия России направила список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии ОБСЕ. В миссию по долгосрочному наблюдению предлагается две кандидатуры, для участия в краткосрочном наблюдении рекомендовано 14 человек.