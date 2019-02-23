Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Расмуссен пугает Белоруссию Россией
Социологи прогнозируют низкую явку на выборах в Молдове
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "...
Главная / Политика

Снижение более чем в 3 раза: Украина лишилась первого места по притоку мигрантов в Россию

23 февраля 2019, 16:39  •  170 • Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию, уступив Таджикистану и Казахстану. Число украинских мигрантов упало более чем в 3 раза, сообщает Росстат.
Украина больше не является лидером по притоку мигрантов в Россию. Об этом говорят данные Росстата, размещенные на сайте ведомства. По сравнению с 2017 годом число мигрантов из Украины снизилось более чем в 3 раза.
Если в 2017 году в Россию эмигрировало порядка 47,7 тысячи человек, то в 2018 году эта цифра составила всего 14,8 тысячи человек. На первое место в минувшем году по числу зарегистрированных мигрантов вышел Таджикистан, откуда в Россию приехала 31 тысяча человек. Второе место принадлежит Казахстан - 26,5 тысячи человек.
Также по данным Росстата миграционный прирост населения России уменьшился на 41,1%. В абсолютных цифрах это 87 тысяч человек.
Снижение числа мигрантов из Украины эксперты связывают с тем, что все, кто хотел или имел возможность, уже уехали из Незалежной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


170
Источник
Похожие новости
23 февраля 2019, 03:39
Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не довезла в Краснодар
23 февраля 2019, 13:24
США признались в опасении из-за покупки Турцией российских С-400
23 февраля 2019, 13:24
"Спасти население от Гуайдо и США": Власти Венесуэлы закрывают мосты в Колумбию
Загрузка...
23 февраля 2019, 16:39
Снижение более чем в 3 раза: Украина лишилась первого места по притоку мигрантов в Россию
23 февраля 2019, 00:24
Гуайдо издал "декрет" об открытии границы с Бразилией, которую закрыл Мадуро
23 февраля 2019, 03:39
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный пол...
23 февраля 2019, 03:39
Лукашенко доказал свою верность реакцией на ракеты США в Европе - эксперт
23 февраля 2019, 02:12
Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым
23 февраля 2019, 03:39
Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опасного&...
23 февраля 2019, 03:39
Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.