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Снижение более чем в 3 раза: Украина лишилась первого места по притоку мигрантов в Россию
23 февраля 2019, 16:39 • 170 • Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию, уступив Таджикистану и Казахстану. Число украинских мигрантов упало более чем в 3 раза, сообщает Росстат.
Украина больше не является лидером по притоку мигрантов в Россию. Об этом говорят данные Росстата, размещенные на сайте ведомства. По сравнению с 2017 годом число мигрантов из Украины снизилось более чем в 3 раза.
Если в 2017 году в Россию эмигрировало порядка 47,7 тысячи человек, то в 2018 году эта цифра составила всего 14,8 тысячи человек. На первое место в минувшем году по числу зарегистрированных мигрантов вышел Таджикистан, откуда в Россию приехала 31 тысяча человек. Второе место принадлежит Казахстан - 26,5 тысячи человек.
Также по данным Росстата миграционный прирост населения России уменьшился на 41,1%. В абсолютных цифрах это 87 тысяч человек.
Снижение числа мигрантов из Украины эксперты связывают с тем, что все, кто хотел или имел возможность, уже уехали из Незалежной.
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