Снаряд попал в моторное отделение: Хуситы подбили танк правительственных войск в Йемене - видео

В Сети появилось видео атаки повстанцев-хуситов на средний танк Т-34-85 правительственных войск Йемена. В ролике видно, как противотанковый снаряд подлетает к танку и поражает его прямо в моторное отделение.

Тем не менее насколько серьезными были полученные танком повреждения и были ли в инциденте жертвы, не сообщается. Предположительно, впрочем, данный эпизод произошел на юго-западе терзаемой гражданской войной страны - в районе города Эд-Дали.

Танк Т-34-85 представляет собой последнюю модификацию танка Т-34 советского производства. Цифра 85 в конце войскового обозначение означает калибр орудия техники - 85 миллиметров.

В Советском Союзе первый танк Т-34 был принят на вооружение еще в конце Великой Отечественной войны, в 1944 году. Сейчас он стоит на вооружении почти в десяти стран по всему миру.

Ролик опубликовал в своем микроблоге Twitter египетский журналист Мохаммед Мансур.