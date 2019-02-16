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Сначала извинения - потом интервью - Порошенко поставил ультиматум российским СМИ

16 февраля 2019, 18:54  •  40 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности поставил ультиматум российским СМИ. Он потребовал от них сначала извинений, а потом уже, следуя его логике, он был бы готов дать интервью.
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз вляпался в международный скандал. На этот раз с российской прессой. Инцидент произошел в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
На попытку журналиста телеканала "Россия-1" задать вопрос украинский президент поставил российским СМИ ультиматум: сначала извинения - потом интервью, если следовать его логике.
"Российским телеканалам мы интервью не даем, - "отрезал" Порошенко, добавив. - Пока вы не извинитесь перед Украиной".
Правда, за что именно российские СМИ должны, по мнению Петра Алексеевича, извиниться перед его страной, не известно. Дальше дискутировать на эту тему он не стал.
Зато охрана, судя по видео, пыталась оттолкнуть журналиста.

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