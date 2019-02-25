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СМИ: Российская компания владеет правами на песню Maruv для Евровидения

25 февраля 2019, 00:54  •  11 • Украина
Российская компания Warner Music Russia является владельцем прав на песню украинской певицы Maruv Siren Song, с которой она намерена представить Украину на Евровидении-2019.
 
© Кадр: видео YouTube/UA:Перший
 

Об этом информирует украинский телеканал «24» со ссылкой на данные Apple Music.

«Можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет», — заявил телеканал.

Ранее сообщалось, что певице Maruv на Украине передали на рассмотрение контракт, предусматривающий запрет гастролей в России.

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