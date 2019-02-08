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СМИ: Радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове

08 февраля 2019, 22:09  •  83 • Украина
Украинские радикалы забросали яйцами и зелёнкой здание генерального консульства России в Харькове.
 
© аккаунт Генерального консульства России в Харькове в сети Facebook
 

Об этом информирует телеканал UA:Харьков.

По данным телеканала, в акции приняли участие около 100 человек, некоторые из них были с символикой «Правого сектора»* .

Участники акции, в частности, объяснили свои действия тем, что хотели помешать встрече с «пророссийскими организациями» города, запланированной на 8 февраля в генконсульстве России.

В ноябре украинские националисты устроили пикеты возле зданий генконсульств России в Одессе и Харькове.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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