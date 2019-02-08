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СМИ: Наблюдатели из России посетят выборы на Украине вопреки запрету

08 февраля 2019, 12:24  •  132 • Украина
Российские наблюдатели намерены присутствовать на выборах президента Украины, несмотря на запрет со стороны местных властей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
 
Reuters
 

Издание пишет, что 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права «прилетят в Киев под мандатом БДИПЧ».

Подчёркивается, что они являются сотрудницами неправительственных организаций с чёткой целью — участие в международной мониторинговой миссии.

Ранее в ОБСЕ выразили разочарование недопуском наблюдателей из России на Украину.

Россия собирается обсудить на ПА ОБСЕ решение украинских властей.

4 февраля украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН рассказал о шансах кандидатов в президенты страны.

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