СМИ: Форвард «Шахтёра» может перейти в один из клубов РПЛ

Нападающий донецкого «Шахтёра» Владислав Кулач, который на данный момент на правах аренды выступает за полтавский футбольный клуб «Ворскла», имеет предложение от одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает Footboom.

При этом издание не уточняет, какой именно клуб сделал предложение игроку. Отмечается, что Кулач отказался переходить в «Александрию».

В текущем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) футболист сыграл в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Енисей» арендовал футболиста «Шахтёра» Олега Данченко.