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Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список

08 февраля 2019, 22:24  •  138 • Политика
Президент России Владимир Путин снял со своих постов 11 генералов и полковников МВД, МЧС, ФСИН и СК. Новые назначения получили еще более 30 человек, включая пресс-секретаря МВД России Ирину Волк.
Президент России Владимир Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке. Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.
В частности, свои посты покинули 11 человек из МЧС, МВД, ФСИН и СК, включая представителей генеральского состава. Ниже представлен полный список:
  • заместитель главы МВД по Татарстану генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов;
  • заместитель руководителя ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов;
  • руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов;
  • начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко;
  • глава Северо-Западного регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин;
  • глава Южного регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер;
  • первый заместитель главы Южного регионального центра МЧС России полковник внутренней службы Николай Басов;
  • старший помощник председателя СК России генерал-майор юстиции Ирина Зейберт;
  • руководитель Главного следственного управления СК по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев;
  • первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин;
  • руководитель Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.
Кроме того, еще ряд людей получили новые назначения:
  • начальник ГУ МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Олег Ильиных занял должность руководителя Главного управления по противодействию экстремизму МВД;
  • официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк заняла должность помощника министра внутренних дел;
  • руководитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов занял должность помощника министра внутренних дел;
  • полковник полиции Людмила Буланова заняла должность помощника министра внутренних дел России;
  • полковник юстиции Андрей Гаврилов занял должность старшего следователя по особо важным делам при главе СК России;
  • полковник юстиции Константин Святки занял должность старшего следователя по особо важным делам при главе СК России;
  • полковник юстиции Сергей Новиков занял должность старшего следователя по особо важным делам при главе СК России;
  • полковник юстиции Наталья Камышан заняла должность заместителя руководителя Главного следственного управления СК России;
  • генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков занял должность первого заместителя руководителя Главного управления криминалистики СК России;
  • полковник полиции Александр Быков занял должность заместителя руководителя ГИБДД России;
  • полковник полиции Николай Шеюхин занял должность заместителя главы ГИБДД;
  • полковник полиции Олег Понарьин занял должность заместителя руководителя ГИБДД;
  • полковник полиции Александр Половинка занял должность заместителя руководителя ГУ МВД России по Москве;
  • полковник полиции Николай Федорук занял должность заместителя руководителя ГУ МВД России по Москве;
  • полковник полиции Вячеслав Цуркан занял должность заместителя руководителя ГУ МВД России по Подмосковью;
  • полковник полиции Андрей Щугорев занял должность заместителя руководителя Главного управления собственной безопасности МВД России;
  • полковник полиции Андрей Щуров занял должность заместителя руководителя Главного управления угрозыска МВД России;
  • полковник полиции Борис Яковченко занял должность руководителя Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России;
  • полковник полиции Сергей Савочкин занял должность заместителя главы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России;
  • полковник полиции Эдуард Филиппов занял должность заместителя руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России;
  • полковник полиции Александр Николаев занял должность первого заместителя главы Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России;
  • генерал-майор внутренней службы Виталий Сидоренко занял должность главы Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России;
  • полковник внутренней службы Александр Сухоруков занял должность заместителя главы Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России;
  • генерал-майор полиции Александр Балаев занял должность главы Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России;
  • полковник полиции Илья Бондарь занял должность главы Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России;
  • полковник внутренней службы Константин Куклин занял должность главного инспектора МВД России;
  • генерал-майор полиции Валентина Казакова заняла должность начальника ГУ по вопросам миграции МВД России; полковник внутренней службы Михаил Осокин занял должность руководителя ГУ МЧС России по ЯНАО;
  • генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин назначен на должность начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю;
  • полковник Евгений Кондратьев занял должность заместителя главы Академии гражданской защиты МЧС России;
  • генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев занял должность руководителя ГУ МЧС России по Крыму.

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