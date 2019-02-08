Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список

Президент России Владимир Путин снял со своих постов 11 генералов и полковников МВД, МЧС, ФСИН и СК. Новые назначения получили еще более 30 человек, включая пресс-секретаря МВД России Ирину Волк.

Президент России Владимир Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке. Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, свои посты покинули 11 человек из МЧС, МВД, ФСИН и СК, включая представителей генеральского состава. Ниже представлен полный список:

заместитель главы МВД по Татарстану генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов;

заместитель руководителя ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов;

руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов;

начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко;

глава Северо-Западного регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин;

глава Южного регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер;

первый заместитель главы Южного регионального центра МЧС России полковник внутренней службы Николай Басов;

старший помощник председателя СК России генерал-майор юстиции Ирина Зейберт;

руководитель Главного следственного управления СК по Татарстану генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев;

первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин;

руководитель Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.

Кроме того, еще ряд людей получили новые назначения: