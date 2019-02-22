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«Служится нормально, часть хорошая» - в курской химбригаде прошел День открытых дверей

22 февраля 2019, 16:09  •  59 • В России

Войсковая часть № 11262 Западного военного округа дислоцируется в Курске. 1 декабря 2018 года бригада отметила свое 31-летие. Соединение выполняет задачи по защите объектов, войск и населения от воздействия последствий оружия массового поражения, обеспечению эффективности работы по ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, ликвидации их последствий.

Кто-то считает дни до дембеля, а у других служба только началасьФото: Яна ШЕЛЕСТ

В 1989-1992 годах личный состав подразделения принимал участие в ликвидации нескольких крупных аварий. Полученные навыки военнослужащие отрабатывают на полевых учениях, предприятиях и атомных станциях.

В преддверии Дня защитника Отечества нам удалось побывать на территории химбригады, ознакомиться со спецтехникой, бытом военнослужащих, пообщаться с солдатами срочной службы.

Кто-то из них считает дни до дембеля, а у других служба только началась. Но все испытывают гордость за то, что они служат именно в этой бригаде. Есть в части и куряне. Владислава Макаева призвали в ноябре 2018 года. Парень уже обзавелся семьей, поэтому остался служить в Курске.

— Служится нормально, часть хорошая, - рассказывает Владислав. – С ребятами быстро сдружился, прошел курс молодого бойца, сейчас служу в роте управления.

Парень быстро привык к армейским будням. Рядовой признался, что что в службе рядом с домом есть свои преимущества:

— Родственники могут приезжать в выходные, в определенные часы. У иногородних нет такой возможности, плюс в увольнение я хожу чаще.

Доволен Владислав и питанием. В рацион молодых парней входят не только крупы, масло, соки и мясо, но на выбор представляются первые и вторые блюда, а также салаты.

— Кормят отлично, прям на ура. Большой выбор блюд, есть салат-бары, хороший выбор, мясо обязательно, - говорит Владислав.

«Сыны полка»

У военнослужащих химбригады кроме воинской обязанности есть еще и педагогическая – воспитывать трудных подростков и детей-сирот. Взвод воспитанников был создан в 2003 году. После обучения в школе и прохождения строевой подготовки ребята поступают в военные училища.

— На воспитание мы берем парней от 14 до 17 лет из интернатов Курской области, их родители лишены родительских прав, - рассказывает старший лейтенант Олег Переверзев.

Прежде всего, детей отбирают по желанию, но и огромное внимание уделяется и состоянию их здоровья. Каждый из парней должен быть годным к дальнейшему поступлению в военный вуз.

Для «сынов полка» в части все условия, чтобы они чувствовали себя как дома. У парней – просторная спальня, спортзал с тренажерами, компьютерный класс и комната отдыха DVD-театром. Распорядок дня, как у срочников, но ребята еще и посещают школу.

Артем Аверьянов проживает в части уже третий год. Первый год парню пришлось туговато. Сложно было с дисциплиной, большие пробелы были в учебе, отсутствовали элементарные знания.

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Распорядок дня, как у срочников, но ребята еще и посещают школуФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Проживаю в части уже третий год, в этом году оканчиваю школу, - говорит «сын полка». — Теперь я совсем другой человек, поведение выправилось, стал более сдержанным и серьезным.

У парня отличная физподготовка, он обучен военному делу. Собирается продолжить учебу в костромской академии РХБЗ,

В ближайшее время взвод воспитанников химбригады пополнится еще двумя юными «новобранцами». А всего с 2003 года во взрослую жизнь воинская часть выпустила 67 молодых людей, 19 из них закончили военные вузы и стали офицерами.

На вооружении химбригады – современная техника

На вооружении курской бригады РХБЗ стоит современная техника, с помощью которой военнослужащие отлично справляются с поставленными задачами.

Командно-штабная машина Р-149АКШ-1 предназначена для организации и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск, военно-космический войск и военно-морского флота в сложных условиях эксплуатации и постановки преднамеренных помех.

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Командно-штабная машина Р-149АКШ-1Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Авторазливочная станция АРС-14КМ – универсальная техника нового поколения, предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружений, военной техники и других транспортных средств. Также используется для создания дымовых завес, служит заправщиком. Может применятся при ликвидации пожаров и аварий.

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Авторазливочная станция АРС-14КМФото: Яна ШЕЛЕСТ

Дымовая машина ТДА-3 предназначена для прикрытия войск, объектов и техники от беспилотников-разведчиков и боевых самолетов при помощи дымовых смесей и инфракрасной маскировки. Дымопусковой модуль может работать в автономном режиме, устанавливается на другую технику и корабли.

Дымовая машина ТДА-3Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Тепловая машина специальной обработки ТМС-65У предназначена для дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, возвращающейся с района выполнения задач, в котором применялось химическое оружие. Может использоваться для дегазации и дезактивации участков местности дорог с твердым покрытием.

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Тепловая машина специальной обработки ТМС-65УФото: Яна ШЕЛЕСТ

Разведывательная химическая машина РХМ-6 - новейшая техника, предназначенная для ведения радиационной, химической и специфической биологической разведки в сложных топографически и метеоусловиях, также в темное время суток. Обеспечивает непрерывную передачу данных в пункт управления войсками. Машина создана на базе БТРа, передвигается как по суше, так и по воде.

Разведывательная химическая машина РХМ-6Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курская РХБЗ.Яна ШЕЛЕСТ

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