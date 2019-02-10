«Слишком много раненых»: с чем связан рост насилия при разгонах митингов «жёлтых жилетов»

При проведении 13-й по счёту акции «жёлтых жилетов» во Франции был отмечен крайне высокий уровень насилия. Из-за действий полиции протестующие получили тяжёлые травмы. Ключевым во время акций 9 февраля стал инцидент с взорвавшейся рядом с манифестантом гранатой, в результате чего тот лишился нескольких пальцев (или, согласно другим источникам информации, — кисти руки целиком). Официально полиция пока отреагировала только на разрушения, которыми сопровождались субботние акции. В частности, глава французского МВД высказался о сожжённом автомобиле. Экспертное сообщество считает, что французские власти надеялись решить проблему «жёлтых жилетов» силовыми методами, однако чрезмерная жесткость способна привести лишь к росту протестов.

Во время 13-й по счёту акции «жёлтых жилетов» во Франции, проводившейся 9 февраля, наблюдались многочисленными случая насилия при разгоне демонстрантов. Полицейские использовали дубинки, слезоточивый газ, в некоторых городах применялись водомёты.

В центре внимания оказался инцидент в Париже, когда один из митингующих получил тяжёлую травму руки из-за взрыва полицейской гранаты.

Этот момент попал в трансляцию видеоагентства RT Ruptly. На записи видно, что в момент взрыва демонстрант наклонился и потянулся к гранате рукой, вероятно, чтобы бросить её назад.

Между тем официальной реакции властей на данный инцидент пока не последовало. Вместо этого глава МВД Франции Кристоф Кастанер оперативно прокомментировал поджог автомобиля военных из антитеррористической операции «Часовой», имевший место во время проведения акции протеста недалеко от Эйфелевой башни. Министр сказал, что разгневан, и назвал эти действия неприемлемыми.

Indignation et dégoût.

Les militaires de la mission Sentinelle protègent au quotidien nos compatriotes du risque terroriste.

Ces attaques sont intolérables.

Tout sera mis en œuvre pour que leurs auteurs soient appréhendés et jugés. pic.twitter.com/O1DEXYHYUP — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 февраля 2019 г.

Поскольку Кастанер выбрал для ответа микроблог в Twitter, на него сразу обрушились гневные комментарии французов.

«Автомобиль можно заменить, а руки и глаза — нет. Ваш выборочный гнев похож на все ваши заявления: он жалок», — ответили министру в соцсети.

Ещё один мужчина получил тяжёлую травму головы в результате удара полицейской дубинкой. Медики оказали ему первую помощь, но он отказался покинуть акцию протеста.

«Спасибо нашей полиции и министру внутренних дел Кристофу Кастанеру. Его полицейские занимаются не поддержанием правопорядка, а только применяют силу», — сказал пострадавший в интервью RT France.

Franck raconte avoir été blessé par un coup de matraque à la tête. #GiletsJaunes#Acte13pic.twitter.com/DhnKZrmg6H — Meriem Laribi - #RTFrance (@Meriem_RT) 9 февраля 2019 г.

Позиция большинства «жёлтых жилетов» в третий месяц протестных акций остаётся прежней: они по-прежнему недовольны реакцией властей Франции на проблемы, к которым участники движения пытаются привлечь внимание.

«На сегодняшний день социальные проблемы обострились. Сегодня ситуация ухудшается. И нам уже немного надоело это «лицо с экрана», которое представляет себя в выгодном свете и принимает решения, не спрашивая нашего мнения. Возможно, это хорошие решения для них, для их группы, но не для всех «жёлтых жилетов», — рассказал RT France один из демонстрантов.

Митингующие уверены, что текущая активность президента Франции Эммануэля Макрона продиктована предстоящими европейскими выборами, в то время как внутренние проблемы страны остаются без внимания.

«Слишком много раненых. Нужно, чтобы Макрон немного ослабил вожжи, чтобы дал нам жить. Я сегодня здесь, потому что в настоящее время я одна воспитываю троих детей, я батрачу — не просто работаю, а батрачу постоянно. Мне это надоело», — рассказала журналистам RT France активистка «жёлтых жилетов».

Известный участник акций протеста Жером Родригез, получивший травму глаза в результате действий полиции и ставший одним из символов движения, рассказал RT France о требованиях митингующих. По его словам, у них три ключевых пункта.

«Достойно жить на нашу зарплату — и вообще достойно жить во Франции; создать новую форму демократии, потому что система французских институтов устарела; покончить с привилегиями», — сказал Родригез.

Он уточнил, что также необходимо поднять вопрос о приемлемости действий полиции по отношению к демонстрантам.

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«К этому надо добавить запрет на использование (силами правопорядка. — RT) травматического оружия для самообороны — и ещё это отрицание демократии, при котором у власти отказался Макрон», — заключил Родригез.

Отметим, что «жёлтые жилеты» в свою очередь отвечали на жестокие действия полиции. Митингующие неоднократно пускали в ход камни и другие подручные предметы. На одном из опубликованных роликов, снятых 9 февраля, видно, как митингующий приближается к полицейскому и наносит ему удар ногой в лицо. Страж порядка и его коллеги в ответ бросились сквозь толпу протестующих, используя щиты и дубинки.

#Paris manifestation #GiletsJaunes sur les #ChampsElysees des tensions, un commissaire de #police prend un coup de pied en plein visage. #Acte13#ActeXIII#GiletsJaunes2019pic.twitter.com/dvLVeRN29T — LINE PRESS (@LinePress) 9 февраля 2019 г.

«Макрон будет действовать жёстче»

Возникает ощущение, что «у Макрона не выдерживают нервы», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, сначала президент Франции снисходительно относился к протестам, ожидая, что они иссякнут сами по себе. Потом он заявил о готовности пойти на уступки, хотя бы внешнего характера, отметил эксперт.

«Потом начался период ужесточения, когда были скорректированы законы в отношении сдерживания протестующих и перешли к полному использованию уже действующих законов. Макрона и его окружение ожидали, что в результате всех этих действий протесты удастся нейтрализовать», — рассказал Оленченко в беседе с RT.

Макрон не может решить проблему протестов из-за соотношения сил во французском обществе, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Он не сможет загнать протесты внутрь — они достаточно массовые, гораздо более массовые, чем число участников протестных акций. Сам Макрон крайне непопулярен, как и его власть, поэтому если он будет действовать более жёстко, то скорее увеличит число протестующих и сделает противостояние в обществе гораздо более ощутимым и рельефным», — считает эксперт.

По его мнению, не стоит исключать, что спад протестов способен привести к большему применению силы со стороны французских властей.

«Если же они будут становиться более массовыми и жёсткими, очевидно, от президента тоже потребуются жёсткие действия, хотя бы потому, что появится вероятность того, что власть он потеряет намного быстрее, чем рассчитывал», — заключил эксперт.