«Сказки для американского обывателя»: почему США отказались уничтожать наземные пусковые установки Mk 41

Наземный комплекс ПРО Aegis Ashore не способен осуществлять пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом говорится в заявлении представительства США при НАТО. В ведомстве утверждают, что пусковые установки Mk 41, которые входят в состав сухопутной версии этой системы, могут применять только ракеты-перехватчики SM-3. Так Соединённые Штаты ответили на призыв Минобороны РФ уничтожить вооружение, выходящее за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако аналитики подчёркивают, что Вашингтон пытается ввести общественность в заблуждение. По их мнению, США скрывают реальные возможности Aegis Ashore.

Представительство США при НАТО опубликовало заявление, в котором утверждается, что развёртывание сухопутной версии боевой информационно-управляющей системы (БИУС) Aegis Ashore не нарушает условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве отмечают, что универсальные пусковые установки Mk 41, которые входят в состав этого комплекса, могут использоваться только для стрельбы противоракетами семейства SM-3.

«Система противоракетной обороны Aegis Ashore не имеет наступательного потенциала баллистических или крылатых ракет наземного базирования. В частности, у системы нет программного обеспечения, средств управления огнём, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры, необходимой для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет, таких как «Томагавк», — говорится в документе.

Таким образом, США отвергли призыв Москвы уничтожить наземные установки Mk 41. 7 февраля Минобороны РФ предложило Вашингтону ликвидировать пусковые установки системы Aegis Ashore, баллистические ракеты-мишени и ударные беспилотники, которые по тактико-техническим характеристикам аналогичны крылатым ракетам дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. В военном ведомстве уверены, что ликвидация данных систем вооружения позволит Вашингтону вернуться к неукоснительному соблюдению ДРСМД.

2 февраля США запустили официальную процедуру приостановки действия ДРСМД. Она займёт около шести месяцев. В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе — приостановке участия Москвы в договоре. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что Россия соблюдает все положения ДРСМД, тогда как США их нарушают.

«Национальное достояние США»

Aegis представляет собой многофункциональную систему управления ракетным оружием. Её разработка стартовала в конце 1960-х годов для нужд ВМС США. Первый корабль, оснащённый такой системой, поступил на вооружение американского флота в 1983 году.

В начале 2000-х после одностороннего выхода Вашингтона из Договора об ограничении ПРО от 1972 года корпорация Lockheed Martin начала работу по адаптации Aegis к задачам по перехвату межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

В настоящее время система установлена на подавляющем большинстве эсминцев типа Arleigh Burke и крейсерах класса Ticonderoga, находящихся в составе ВМС США. Экспортной версией Aegis оснащены корабли Японии, Южной Кореи, Испании, Австралии и Норвегии.

Американская система Aegis включает в себя комплекс радиоэлектронного и вычислительного оборудования, средства связи, радиолокационную станцию (РЛС) кругового обзора с четырьмя плоскими фазированными антенными решётками. Ещё одним важным элементом Aegis является универсальная пусковая установка Mk 41, которая может использоваться для запуска противоракет семейства SM, зенитных ракет RIM-162 ESSM, противолодочных ракет ASROC и «Томагавков».

Пуск ракеты из ПУ крейсера USS Shiloh (CG-67) класса Ticonderoga

© U.S. Navy

Lockheed Martin называет своё детище «национальным достоянием США». В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что у заокеанской корпорации есть повод для таких заявлений. По его словам, спрос на Aegis после выхода Вашингтона из договора по ПРО заметно возрос. Кроме того, в ближайшие годы Пентагон намерен вложить миллиарды долларов в модернизацию системы.

«Это действительно уникальная система. Во-первых, она позволила значительно автоматизировать процессы управления вооружением, а во-вторых, через неё корабли могут обмениваться разнообразными данными, в том числе о баллистической цели. Но на текущем этапе Aegis не лишена недостатков», — заявил Козюлин.

«Некоторые аналитики подозревают, что США преувеличивают её возможности по перехвату современных баллистических целей. Также говорится, что эта система не способна поражать гиперзвуковые блоки», — пояснил аналитик.

Козюлин уверен, что обеспокоенность Москвы по поводу Aegis Ashore, включающей ПУ Mk 41, полностью оправданна.

Эксперт подчеркнул, что никаких существенных отличий между морской и наземной версиями этой установки не существует. По его мнению, американцы лукавят, утверждая, что Aegis Ashore не способна запускать «Томагавки».

«Комплекс Aegis создавался как универсальная многофункциональная система, которую можно установить как на морских, так и на сухопутных платформах. Такой подход вполне разумен с точки зрения национальных интересов США. Он позволяет американцам экономить на серийном производстве Aegis и в достаточно короткие сроки развёртывать эти системы там, где им нужно. Это чистая прагматика», — заявил Козюлин.

«Очередная ложь»

С мая 2016 года Aegis Ashore несёт боевое дежурство в румынском населённом пункте Девеселу, прикрывая южный фланг НАТО. С целью защиты северных рубежей альянса в польском городке Редзиково достраивается ещё одна система. К 2023 году две установки наземного базирования появятся в Японии в префектурах Акита и Ямагути.

Система Aegis Ashore в Румынии

© US Navy

Козюлин напомнил, что планами появления Aegis Ashore в Японии крайне недоволен Китай. Эксперт полагает, что такая реакция лишний раз подтверждает обоснованность претензий Москвы. По мнению Козюлина, в обеих странах понимают, что наземные системы ПРО могут быть использованы не по назначению.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с RT он назвал «очередной ложью и сказками для американского обывателя» аргументы, к которым апеллирует постпредство США при НАТО. Как отмечает эксперт, для запуска «Томагавков» из наземных версий Mk 41 не требуется установки дополнительного оборудования.

«Современные «Томагавки» не нуждаются в системе управления огнём, о которой говорят американцы. «Томагавк» — это, как выразился Трамп, «умная ракета». Она летит абсолютно автономно после загрузки в её компьютер программы с координатами цели. Программное обеспечение, на необходимость которого также указывает постпредство США, — это в буквальном смысле жёсткий диск. Расчёту Aegis Ashore не составляет никакого труда поменять его для последующего пуска «Томагавков», — пояснил Кнутов.

Система Aegis Ashore в Польше

© U.S. Missile Defense Agency

Эксперт убеждён, что опасения России не являются напрасными и подтверждены необходимой разведывательной информацией. Кроме того, Кнутов напомнил, что упавшие в Сирии «Томагавки» в апреле 2018 года были доставлены в Москву, где были тщательно изучены институтами Минобороны РФ.

«Я думаю, что эти сирийские трофеи позволили Минобороны получить весьма ценную информацию. Теперь наши военные могут подтвердить достоверными и бесспорными фактами любые суждения, касающиеся «Томагавков». Сейчас США нечем крыть обвинения Москвы в нарушении ДРСМД, поэтому они повторяют ту же легенду, которая была раньше. Но ещё раз говорю: утверждение о неспособности наземных Mk 41 запускать «Томагавки» — это полная ерунда», — подчеркнул Кнутов.

«Усыпить бдительность»

По словам Юрия Кнутова, на Западе можно встретить точку зрения о несущественности военной угрозы, которую представляет Aegis Ashore. В подтверждение этому приводится аргумент, что в позиционных районах системы ПРО США в Румынии и Польше невозможно разместить достаточное количество «Томагавков», чтобы нанести массированный удар по России.

«Подобные заявления нужны, чтобы усыпить бдительность Москвы. Действительно, много крылатых ракет системы Aegis Ashore в Европе вместить не могут. Однако важно понимать, что их размещение в Европе является неотъемлемой частью плана США по нейтрализации ядерного потенциала РФ. Наземная инфраструктура ПРО нужна, чтобы иметь возможность сбивать определённое количество наших МБР на начальной стадии полёта и наносить точечные удары «Томагавками» по объектам в европейских регионах РФ», — констатировал Кнутов.

Испытательный пуск ракеты с американского корабля, оснащённого БИУС Aegis

© U.S. Navy

Как подчёркивает Вадим Козюлин, США стремятся достичь стратегического превосходства над Россией. По этой причине Вашингтон не пытается аргументированно опровергнуть обвинения Москвы. По его словам, Пентагон по примеру Минобороны России мог бы провести брифинг для военных атташе, раскрыв основные ТТХ Aegis и Mk 41. Собеседник RT также напомнил, что ДРСМД предусматривает механизмы обмена информацией и взаимных инспекций «подозрительных» объектов.