«Скажется на приросте ВВП»: как предложение Путина о дерегуляции бизнеса встретили российские предприниматели

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал органы власти до 2021 года пересмотреть все нормативно-правовые акты, сдерживающие развитие отечественного бизнеса. В разговоре с RT представители российского предпринимательского сообщества единогласно поддержали предложение главы государства. По их словам, многие существующие регламенты значительно затрудняют их работу. Как предлагаемые президентом РФ изменения повлияют на экономику страны, выяснял RT.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил о необходимости существенно снизить число нормативно-правовых актов, сдерживающих развитие российского бизнеса.

«Правительство предлагает серьёзно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги, — заявил Путин. — Давайте действительно подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции».

До этого времени, по словам президента, за два следующих года органы власти при содействии делового сообщества должны обновить нормативную базу, сохранив только те нормы, которые соответствуют требованиям времени.

Ранее в январе председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Константину Чуйченко разработать «дорожные карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины», который бы резко снизил количество регламентов, осложняющих работу российским предпринимателям.

Как отметили в интервью RT эксперты и представители делового сообщества, необходимость решения проблемы, обозначенной президентом, действительно назрела.

«Требований больше миллиона»

«У нас существует много ненужных регламентов, — отметил в разговоре с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — И самое страшное, что это очень коррупционноёмкое направление, сидит масса людей, которые занимаются слежкой за выполнением совершенно ненужных актов».

По словам эксперта, снижая зарегулированность российского бизнеса, власть сразу решит две проблемы: с одной стороны, подтолкнёт развитие предпринимательства, с другой — ударит по коррупции.

«В деньгах эффект от этих мер оценить сложно, но это точно положительно скажется на приросте ВВП», — добавляет Остапкович.

Самое главное, отмечает эксперт, сохранить те стандарты и регламенты, которые действительно нужны, в том числе для успешной конкуренции на мировых рынках.

«Необходимо отобрать и сохранить те регламенты, которые соответствуют международному регулированию, — отмечает Георгий Остапкович. — Если мы хотим встроиться в цепочки добавленной стоимости, а сейчас это одна из основных задач в экономически глобальном мире, то мы должны соответствовать тем стандартам, которые есть в мире, особенно на высокотехнологичную продукцию».

Как отметил в разговоре с RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, некоторые из существующих регламентов почти столетней давности, но при контроле и надзоре бизнес обязан их соблюдать.

«Различного рода требований больше миллиона, их невозможно все знать», — подчеркнул в разговоре с RT Калинин.

По его словам, инициированный президентом процесс позволит усилить деловую активность в стране и увеличить число предпринимателей.

«У «Опоры России» есть бюро по защите прав предпринимателей, и к нам приходят жалобы, многие из которых — на контроль и надзор. Например, только откроется ресторан или автомастерская, там уже несколько проверяющих, — утверждает глава «профсоюза» малого и среднего бизнеса. — Вместо того, чтобы создавать новые продукты, экспортировать их за рубеж, повышать зарплату своим сотрудникам, бизнес много времени тратит на соблюдение требований или доказывание, что ты ничего не нарушил. Обновление нормативов развязывает руки для созидательного труда».

«Порочная практика»

Политолог, член регионального штаба ОНФ в Воронежской области и бывший сотрудник регионального правительства Владимир Киреев, заявил в беседе с RT, что в российских регионах, инициатива президента будет воспринята «на ура».

«Во время работы в госструктурах области и в общественной деятельности не раз приходилось встречаться с тем, что и представители бизнеса и власти жаловались на чрезмерную регламентированность», — заявил RT Киреев.

По его словам, возникла необходимость отменить или существенно снизить все плановые и внеплановые проверки, ведомственные регламенты.

«Пора упразднить порочную внутриведомственную практику, когда в показатели эффективной деятельности чиновников входит участие в проведении таких проверок. Задача чиновников — содействовать гражданам, а не ставить им препоны в ведении бизнеса», — считает Киреев.

По словам Георгия Остапковича, характерным примером такого рода преград является ситуация в строительной отрасли. Так, в выпускающемся ежегодно докладе Всемирного банка Doing business, содержащем оценку регулирования бизнеса в странах мира, Россия находится на 48-м месте по лёгкости получения разрешений на строительство.

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«Если в каких-то странах на это хватает 20—30 дней, то у нас разрешение на строительство могут выдавать год. Все цены за это время уже успеют поменяться, все оценки по сметам. На строительство, подключение к электросетям и тому подобное уходит масса времени», — отмечает эксперт.

По мнению Георгия Остапковича, для создания новых нормативов необходимо привлечь все заинтересованные ведомства и, снижая количество регламентов, ликвидировать возможные разночтения между нормативно-правовыми актами различных ведомств, применяющимся к одному и тому же предпринимателю.

Актуализация нормативных актов позитивно скажется на деятельности российского бизнеса, поскольку одна из основных проблем, которую отмечает бизнес-сообщество — это наличие большого объёма избыточных и устаревших требований, заявил в интервью RT вице-президент РСПП Александр Варварин.

«Объём требований к бизнесу настолько большой, что мало кто знает все предъявляемые требования и может их соблюсти, — отметил Варварин. — Приведу пример, сейчас есть требование, что те, кто работает за компьютером, должны иметь подставку для ног. Есть требование промывать молочные бидоны руками, а не техническими устройствами».

Глас народа

Опрошенные RT предприниматели с воодушевлением восприняли инициативу президента Владимира Путина.

«С нормативной документацией существует действительно колоссальная проблема, — заявил в беседе с RT блогер, сыровар, владелец фермерского хозяйства в Истринском районе Подмосковья Олег Сирота. — В нашей стране ни одно пищевое предприятие не соответствует санитарно-нормативными актам, в том числе моя сыроварня. И если ко мне придёт санитарный врач и будет проверять по всем правилам и нормам, то он может сыроварню закрыть без предупреждений и возможности что-то исправить. Поэтому в нашей стране все производители так боятся санитарных проверок, так как все нормативы выполнить просто невозможно».

По словам Олега Сироты, дерегламентация бизнеса положительно скажется на развитии малых предприятий и крестьянских хозяйств, которые не могут вести всю необходимую сейчас бумажную работу.

«В первую очередь, отменить журналы, которые нужно вести 7—8 штук на каждом предприятии, в каждой ферме. Во-вторых, сократить количество собираемых отчётов, мы каждый день отправляем отчёты в разные инстанции. Мы готовы отчитываться, но не в таком ежедневном ритме», — отмечает сыровар.

С этим согласен и коллега Сироты фермер Александр Почепцов, работающий в Подмосковье и Владимирской области.

РИА Новости

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«Чем меньше нормативных актов, заполнения различных бумаг, тем проще работать фермерам. Фермер должен правильно выращивать животных, а не заполнять всевозможные бумаги», — подчеркнул в беседе с RT Почепцов.

Генеральный директор группы компаний «Русит», занимающийся текстильным производством, Дмитрий Филиппов поделился с RT своим опытом общения с надзорными органами.

«Последний раз ветеринары потребовали у нас оборудовать хранящуюся продукцию. Чтобы оборудовать место хранения тонны шерсти, мне нужно потратить 1 млн рублей, в то время как тонна шерсти стоит 50 тыс. руб. Совершенно непропорциональные затраты, — отметил предприниматель. — Такие требования за последние полтора года появлялись пять раз. Инспекторы понимают, что требования абсурдные, они нужны только для галочки».

Айдын Ширинов, глава сельхозобъединения «Сады Ставрополья», на сборе яблок в котором в октябре прошлого года побывали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, также считает, что необходимо менять старые отраслевые регламенты.

«В основном мы сталкиваемся с трудностями в процессе регистрации новых сортов, — рассказал в интервью RT сельхозпроизводитель. — Соответствующий нормативный акт 60-х годов давно устарел. Например, чтобы сегодня зарегистрировать новый сорт яблок требуется больше 12 лет по требованиям Минсельхоза РФ. Наука идёт вперед, сейчас на новый сорт яблок требуется максимум до 5 лет, но не 12 лет. Так, пока я буду регистрировать новый сорт, он уже будет не нужен нашему потребителю».

«Вопрос будет решаться»

Как отметил Александр Варварин, к сожалению, темпы совершенствования правового регулирования в России пока не успевают за темпами изменений хозяйственных отношений, в том числе появлением новых технологий.

По словам представителя объединения российских предпринимателей, первая попытка разрешить накопившиеся проблемы была предпринята в рамках реформы контроль-надзорной деятельности, которая осуществлялось правительством в течение двух лет.

«Бизнес-сообщество активно участвовало в этой работе — функционировал общественно-деловой совет, было сформировано 19 рабочих групп по различным видам контроля. Эти группы готовили предложения по актуализации устаревших требований, — заявил в беседе с RT Александр Варварин. — Данная работа показала невысокую эффективность, потому что органы исполнительной власти слишком медленно отрабатывали предложения бизнеса».

Однако, после того, как на проблему обратил внимание Путин, ситуация может изменится, полагают эксперты.

«Проблема уже тянется годами, но усилия прикладывались фрагментарно, — отмечает Остапкович. — Но раз с этой инициативой выступил сам президент, да ещё в послании Федеральному Собранию, значит, вопрос будет решаться».

РИА Новости

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О фермере Евгении Васильеве написали почти все российские СМИ, когда в декабре 2017 года корреспондент RT задал вопрос о нём Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Против многодетного крестьянина было возбуждено уголовное дело: правоохранительные органы подозревали в его в незаконном обороте шпионских устройств, потому что мужчина купил в Китае GPS-трекер. С его помощью он хотел отслеживать передвижения своей коровы. Позднее уголовное дело было закрыто.

Сейчас в разговоре с корреспондентом RT Васильев отметил, что помимо сокращения числа непродуманных нормативно-правовых актов, надо сделать так, чтобы не возникло проблем при их реализации.

«Мы мясо должны забивать только на бойнях. Бойни эти не развили ещё. Их очень мало. В области всего несколько штук. Чтобы забить бычка, мне нужно проезжать 100 км, нанять грузовую технику, которая перевозит скот, потом обратно мясо отвезти», — приводит пример фермер.

С одной стороны, забой скота только на официально сертифицированных бойнях — решение, безусловно, правильное с санитарно-эпидемиологической точки зрения, и отменять его нельзя, отмечает Васильев. С другой — этот «сервис» должен быть доступен.

По мнению экспертов, инициатива президента должна оказать положительное влияние на российский бизнес в долгосрочной перспективе.

«Молодой человек, когда решает вопрос, идти ли ему в предприниматели, видит, что сложно законно вести деятельность, — подчёркивает Александр Варварин. — Он общается с предпринимателями, которые рассказывают о штрафах. Это создаёт общий негативный фон. Когда общий фон улучшится, молодёжь смелее и охотнее пойдёт в предприниматели».