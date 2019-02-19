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СК возбудил новые дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе

19 февраля 2019, 11:39  •  60 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела мирных жителей в Донбассе со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
 
© РИА Новости
 

По данным СК, 16 февраля украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы командования, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Также в ведомстве сообщили, что 18 февраля ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Донецком самопровозглашённой ЛНР.

В результате этих действий получили ранения мирные жители — женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — заявили в СК.

Ранее в ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков.

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