СК возбудил новые дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрела мирных жителей в Донбассе со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, 16 февраля украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы командования, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Также в ведомстве сообщили, что 18 февраля ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Донецком самопровозглашённой ЛНР.

В результате этих действий получили ранения мирные жители — женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — заявили в СК.

Ранее в ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков.