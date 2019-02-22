«Ситуация с безопасностью действительно улучшается»: смертность на российских дорогах снизилась почти на 5%

Смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6% — в авариях погибли более 18,2 тыс. человек. При этом количество раненых за год почти не изменилось и составило около 215 тыс. человек. По данным ГИБДД, в минувшем году сократилось число аварий с участием пешеходов, детей и молодых водителей, а вот количество ДТП с пьяными водителями, автобусами, мигрантами и мотоциклистами возросло. Напомним, что, согласно Стратегии безопасности дорожного движения, смертность на дорогах к 2024 году должна уменьшиться в несколько раз, до уровня европейских стран.

ГИБДД России подвела статистические итоги 2018 года. Согласно предоставленным данным, количество тяжёлых аварий в стране, а также погибших и раненых в них продолжает постепенно снижаться. В общей сложности в 2018-м произошло чуть больше 168 тыс. ДТП с погибшими или пострадавшими (-0,8% по сравнению с 2017-м), в которых погибли 18 214 человек (-4,6%) и ещё около 214,6 тыс. пострадали (-0,2%).

Несмотря на то что числовые показатели выглядят достаточно внушительно, эти цифры оказались самыми скромными за последние десятилетия. Даже в 1970-х годах, пусть и в масштабах СССР, но при несоизмеримо меньшем автопарке, на дорогах страны ежегодно погибало больше людей. Печальный рекорд смертности на дорогах Россия установила в 2003-м, когда в ДТП погибли более 35 тысяч человек, то есть почти вдвое больше, чем в минувшем году.

Ситуация с пьяными водителями в 2018-м кардинально не изменилась. В общей сложности с их участием произошло почти 16,5 тыс. тяжких ДТП, в которых погибли 4645 человек и около 22,4 тыс. пострадали. Количество аварий и раненых в «пьяных» ДТП выросло, а погибших по сравнению с 2017-м стало меньше лишь на два человека.

Чуть лучше ситуация с водителями, которые попадали в ДТП и отказывались от медосвидетельствования, что с точки зрения закона эквивалентно езде в пьяном виде. Количество таких аварий составило около 3,7 тыс., что почти на 8% меньше, чем годом ранее. Количество погибших в них сократилось сразу на 16,5% и составило 147 человек.

Заметно улучшились показатели аварийности пешеходов. В общей сложности с их участием произошло чуть больше 50 тыс. серьёзных ДТП. Под колёсами погибли 5299 человек, что почти на 10% меньше, чем год назад. Ещё 47,1 тыс. человек получили ранения, этот показатель снизился примерно на 5%.

Также упало число погибших и раненых в ДТП детей. В 2018 году на дорогах погибли 869 несовершеннолетних, ещё более 27,1 тыс. пострадали. За год число жертв сократилось примерно на 7%, но число пострадавших при этом выросло на 2%.

Ситуация с особо тяжкими ДТП, к которым относятся аварии с четырьмя и более погибшими или 15 и более пострадавшими, кардинально не изменилась. Именно такие аварии, как правило, попадают в поле зрения СМИ и становятся поводом для новых инициатив в сфере безопасности дорожного движения. В 2018 году произошло 236 таких происшествий, в которых погибли 567 человек и ещё почти 2,2 тыс. пострадали. Годом ранее самих аварий и погибших в них было чуть меньше, но количество раненых при этом на 150 человек больше.

РИА Новости

Молодые водители, со стажем менее двух лет в прошлом году реже становились «героями» полицейских сводок. Улучшились все три основных показателя. В общей сложности произошло около 10 тысяч тяжёлых аварий с их участием, в которых погибли 826 человек и ещё около 14,2 тысячи пострадали. И если число самих ДТП и раненых снизилось не очень значительно, то смертность сократилась примерно на 15%.

В ДТП с участием автобусов погибли 269 человек, что заметно меньше, чем в 2017-м, когда такие аварии унесли жизни 324 человек. Но два других ключевых показателя — количество серьёзных аварий и число раненых — в 2018-м ухудшились, это свидетельствует о том, что о каком-то кардинальном изменении ситуации в сфере пассажирских перевозок, несмотря на определённые усилия ГИБДД в этом направлении, говорить пока рано.

Количество погибших и пострадавших мотоциклистов в 2018 году увеличилось. В общей сложности в прошлом году произошло более 4,5 тыс. аварий, в которых насмерть разбились 586 человек, ещё около 5 тыс. получили ранения.

Ухудшилась ситуация и с аварийностью у водителей из стран СНГ. Все три основных показателя заметно подросли — в авариях с приезжими из ближнего зарубежья погибли 490 человек и более 6,2 тыс. пострадали.

Высоким остаётся и показатель аварийности из-за технически неисправных транспортных средств. В 2018 году по этой причине произошло более 6,2 тыс. аварий, в которых погибли 1064 человека, а ещё около 8,9 тыс. были ранены. По сравнению с 2017-м годом число раненых в таких ДТП заметно (примерно на 10%) сократилось, а вот количество погибших незначительно увеличилось.

На этом фоне отметим, что уже в ближайшей перспективе контроль за техосмотром планируется передать обратно ГИБДД. Сейчас соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме. Учитывая, что в настоящее время, как констатируют эксперты, значительная часть автомобилистов попросту покупает себе диагностические карты без реального осмотра транспортных средств, ситуация в этой сфере после принятия закона должна заметно улучшиться.

Оптимистичный январь

Вместе с годовой статистикой Госавтоинспекция обнародовала и статистические данные за январь. Они также оказались весьма обнадёживающими. Количество тяжких ДТП с пострадавшими сократилось на несколько процентов — до 11 151 аварии. При этом число погибших по сравнению с январём 2018-го сократилось почти на 15%, до 1095 человек. Раненых также оказалось меньше — порядка 15 тысяч.

Основной «вклад» в улучшение январской статистики внесли пьяные водители. Количество аварий с ними по сравнению с прошлогодними показателями сократилось почти вдвое, а количество погибших уменьшилось более чем в три раза — с 246 до 74 человек. Существенно, с 1258 до 724 человек, сократилось и число раненых в «нетрезвых» авариях. Январские показатели аварийности с водителями, отказавшимися от освидетельствования на алкоголь, также заметно улучшились.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Намного меньше в начале года было и серьёзных аварий. ГИБДД сообщает лишь о 12 таких происшествиях в январе. В них погибли 17 человек, ещё 128 были ранены. При этом январь 2018-го был куда более аварийным — 19 ДТП, 62 погибших и 139 раненых.

Догнать и перегнать Европу

В итоге ГИБДД удалось добиться улучшения ситуации на дорогах далеко не по всем показателям. Напомним, что, согласно принятой в прошлом году правительством Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, предполагается к этому времени сократить смертность на дорогах в несколько раз. Конкретных показателей в документе не приводится, чиновники оперируют показателем социального риска — количеством погибших на 100 тыс. населения.

«Показатель социального риска в 2016 году в России составил 13,8 погибшего на 100 тыс. населения, в то время как среднее значение в Европейском союзе составило 5 погибших. Так, риск гибели в дорожно-транспортных происшествиях был ниже в Швеции, чем в Российской Федерации, в 5 раз (2,7 погибшего 100 тыс. населения), в Германии — в 3,5 раза (3,9 погибшего на 100 тыс. населения) и в Великобритании — в 4,9 раза (2,8 погибшего на 100 тыс. населения)», — говорится в тексте документа.

Депутат Госдумы Луговой: Надеюсь, позиция президента убедит критиков закона о «суверенном интернете» В 2017 году этот показатель упал примерно до 13 погибших на 100 тыс. человек, но конечной целью Стратегии является снижение к 2024 году этого показателя до четырёх человек. Более того, к 2030 году показатели смертности на российских дорогах должны стремиться к нулевым.

Если брать абсолютные цифры, то во всех странах Евросоюза с общим населением более 510 млн человек ежегодно на дорогах гибнет порядка 25 тысяч человек, поэтому Россия по абсолютным показателям ещё не один год будет оставаться европейским лидером смертности на дорогах.

«Явная тенденция»

При этом депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который является автором ряда «автомобильных» законопроектов, заявил RT, что абсолютные цифры аварийности не совсем точно отражают реальную ситуацию на дорогах.

«Даже если цифры особо не меняются, то надо понимать, что ежегодно около 2 млн человек получает водительские права, покупается в общей сложности 2 млн автомобилей, а аварийность по большинству показателей или остаётся примерно такой же или снижается. То есть с учётом этих факторов, пусть и не так быстро, но ситуация с безопасностью на наших дорогах действительно улучшается, и это явная тенденция», — отметил парламентарий.

По его словам, заслуга в снижении аварийности принадлежит не только ГИБДД, но и государству в целом, в том числе законодателям. «Единственная наша сейчас серьёзная ошибка — это превалирование наказания над профилактикой ДТП. Есть перекос в коммерциализацию, когда дорожные камеры у нас берут в аренду и ставят на обочине торговцы овощами. Это абсолютно реальный случай в Подмосковье. Нужно вернуть всю эту сферу под госконтроль, и я рад, что в правительстве РФ это тоже понимают и сейчас будут двигаться в этом направлении», — добавил Лысаков.