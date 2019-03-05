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«Ситуация не разрешена»: администрация президента РФ проконтролирует освобождение животных из «китовых тюрем»

05 марта 2019, 20:09  •  92 • В России
Администрация президента РФ проконтролирует вопрос «китовых тюрем» в Приморье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, косатки и белухи будут выпущены на свободу. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, со своей стороны, пояснил, что этот процесс должен быть максимально безопасным. Поэтому сначала животных переведут в специально переоборудованный центр содержания в одной из бухт острова Русский для реадаптации к естественной среде обитания.
 
РИА Новости © Виталий Аньков
 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос с освобождением косаток из «китовых тюрем» в Приморье до сих пор не решён, поэтому ситуацию возьмёт на особый контроль администрация президента.

«Проблему нельзя считать закрытой, и мы не считаем её закрытой... Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься контрольное управление президента. Тема будет взята под особый контроль этого подразделения администрации президента», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что учёные расходятся в оценке того, каким образом следует разрешить ситуацию. Некоторые специалисты отмечают, что животные не смогут выжить в условиях дикой природы после содержания в неволе.

«Некоторые учёные и представители соответствующих ведомств считают, что они смогут и что их нужно до потепления выпускать... Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные, если их выпустить, будут обречены на смерть», — пояснил официальный представитель президента, добавив, что эти разночтения, «безусловно, чуть-чуть затрудняют процесс разрешения».

«Де-факто ситуация не разрешена. Поэтому мы будем очень внимательно наблюдать», — подчеркнул он.

Поручение президента

Дмитрий Песков также выразил надежду, что косатки в ближайшее время всё же будут освобождены в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. 

«Было соответствующее поручение президента, мы надеемся, что всё-таки в самые сжатые сроки, короткое время с учётом этой ситуации проблема косаток будет решена и они будут выпущены на свободу», — отметил Песков.

  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Напомним, 22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в приморской бухте Средняя. После этого в Минприроды начали разработку «дорожной карты» по адаптации морских животных к жизни в естественной среде.

План действий

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев провёл во вторник совещание по этому вопросу с представителями Минприроды, Минсельхоза и Росрыболовства, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, Росимущества и других заинтересованных ведомств. Сообщается, что в ближайшее время будет разработан план действий по выпуску животных на волю. 

«Для этого планируется организовать работу по переоборудованию в одной из бухт острова Русский просторного центра содержания крупных морских животных», — заявили в пресс-службе вице-премьера РФ.

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После этого при взаимодействии всех заинтересованных сторон и организаций, включая компании, содержащие косаток и белух, будет организована транспортировка животных в специальный центр. Этот процесс будет проведён в максимально щадящем режиме. 

«Все действия будут направлены на обеспечение сохранности и безопасности морских млекопитающих, в связи с чем передислокация возможна только в тёплое время, после установления положительной температуры воздуха и схода льдов в акватории», — заключили в пресс-службе Гордеева.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин также пояснил, что для выпуска животных в дикие условия необходима «дорожная карта» адаптации, так как из-за разницы в возрасте животных подход к ним должен быть различным. 

Следствие 

В бухте Средняя под Находкой остаются десять косаток и 87 белух. При этом Генпрокуратура России заявила, что устранены все нарушения правил содержания животных, сейчас они находятся в нормальных условиях.

Ранее же сообщалось, что животные страдают от холода и болезней. На видео «китовых тюрем», опубликованном 1 марта, видно, что кожные покровы млекопитающих повреждены, они покрыты тёмными пятнами, имеют твёрдые округлые узлы, тёмно-серые круги. Всё это, по оценке ветеринаров, свидетельствует об инфекции.

В связи с этим СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными. 

«Установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток», — заявили следователи. 

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По данным СК, 11 косаток оказались детёнышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. По последним данным, арест с млекопитающих снят, они готовы к транспортировке.

В конце февраля пограничное управление ФСБ России по Приморью возбудило также административные дела в отношении компаний, которые причастны к организации «китовых тюрем». В их число попали «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий». По данным ведомства, именно они «осуществили добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней».

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