«Ситуация может поменяться в любой момент»: удастся ли правящей партии Польши сохранить свои позиции на выборах

Польская оппозиция должна объединиться против правящей партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость». С таким призывом выступили бывшие премьер-министры и экс-главы МИД Польши. Они намерены укрепить позиции страны в ЕС и не позволить ей из него выйти. Первым этапом борьбы станут выборы в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года. Также оппозиционеры намерены потеснить «ПиС» на предстоящих общенациональных выборах. По оценкам экспертов, позиции правящей партии достаточно прочны, и их противникам для победы необходимо делать ставку не только на внешнеполитическую повестку.

Польская оппозиция начала подготовку к предстоящим в этом году выборам в Европейский парламент. Выступая 1 февраля на пресс-конференции в Варшаве, бывшие главы правительств и экс-министры иностранных дел республики призвали создать единый список для участия в выборах. Представители политических кругов рассматривают грядущее голосование как шанс для того, чтобы восстановить положение страны в Евросоюзе и не допустить возможного выхода из него Польши.

«Выборы в Европарламент пройдут в ключевой для будущего Польши момент. Мы призываем все ответственные политические силы, органы местного самоуправления и гражданское общество выставить один широкий список. Призываем создать европейскую коалицию, которая будет препятствовать выходу Польши из ЕС. Этого требуют национальные интересы Польши», — говорится в итоговой декларации, подписанной бывшими премьер-министрами Эвой Копач, Ежи Бузеком, Казимежем Марцинкевичем, Влодзимежем Чимошевичем, а также бывшими главами МИД Гжегожем Схетыной и Радославом Сикорским.

Как заявил Гжегож Схетына, возглавляющий сейчас крупнейшую польскую оппозиционную партию «Гражданская платформа», в данный момент все политические силы должны объединить усилия, чтобы Польша смогла «вернуться на главное место у европейского стола» и влиять на общеевропейскую политику.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут в мае, гражданам Польши предстоит выбрать 56 депутатов, которые будут представлять республику на европейском уровне.

Гжегож Схетина

globallookpress.com

© Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

«Поляков уже не удивить»

Отметим, что практически одновременно с призывом к объединению сил выступили польские евроскептики, которых не удовлетворяет политика правящей партии. 30 января бывший мэр Кракова, действующий депутат Европарламента Станислав Жултек объявил о создании новой партии — Polexit. Как следует из названия, её целью станет выход Польши из ЕС. Партия намерена принять участие в выборах в Европарламент, а также в парламентских выборах республике.

Политик напомнил, что изначально был противником присоединения Польши к ЕС, но только сейчас убедился в справедливости этой точки зрения. Евроскептики уверены, что членство в Евросоюзе приносит Польше убытки: например, из-за навязанной Брюсселем борьбы с глобальным потеплением для польских потребителей растут цены на электроэнергию. Но больше всего евроскептиков возмущает требование ЕС признать верховенство европейского права над национальным.

После того как в 2015 году на выборах в Польше победили консерваторы из партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», отношения Варшавы и Брюсселя начали ухудшаться. Возмущение Евросоюза вызвало реформирование судебной системы, инициированное «ПиС», — по мнению европейских чиновников, партия под видом реформ пытается установить контроль над судебной властью. В Польше многие разделяют эту точку зрения. В прошлом году по стране прокатились массовые акции протеста, летом к Президентскому дворцу в Варшаве вышли порядка 50 тыс. человек, митинги проходили и в других городах — Кракове, Гданьске, Лодзи, Вроцлаве и Щецине. Протестующие требовали, чтобы власти прекратили давление на суды.

Со своей стороны Еврокомиссия подала иск против Варшавы в Европейский суд юстиции, потребовав, чтобы Польша заморозила действие новых законов, регулирующих работу Верховного суда республики. В октябре иск ЕК был удовлетворён, а против Варшавы была запущена санкционная процедура — если дело дойдёт до применения седьмой статьи Лиссабонского договора, польская сторона может лишиться права голоса в Совете ЕС.

Протестующие держат табличку с надписью «Позор», на которой изображен лидер партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский

© Agencja Gazeta/Jakub Wlodek via REUTERS

На фоне конфронтации между Варшавой и Брюсселем всё чаще стали звучать предположения, что Польша в будущем может последовать примеру Великобритании и покинуть ЕС. В частности, такой вариант не исключил Дональд Туск — по мнению бывшего главы польского правительства, курс действующих властей может легко спровоцировать Polexit.

Помимо наступления на независимость судебной системы, «Право и справедливость» дала населению и другие поводы для недовольства. Возмущены действиями властей фермеры — 28 января польские крестьяне вышли на акции протеста, потребовав, чтобы правящая верхушка обратила внимание на их проблемы.

Сельхозпроизводители утверждают, что власти руководствуются не практическими, а идеологическими принципами, расторгая выгодное сотрудничество с Россией и позволяя при этом украинской продукции наводнять польский рынок.

Политика «ПиС» раздражает и жителей крупных населённых пунктов — по итогам прошедшего осенью 2018 года голосования в региональные парламенты и выборов мэров городов результаты правящей партии были далеки от блестящих. Консерваторам удалось сохранить за собой восточные воеводства, традиционно голосовавшие за партию Качиньского, но в крупных городах «ПиС» потерпела сокрушительное поражение. Всего «ПиС» набрала 254 мандата в воеводских парламентах и большинство в 9 из 16 воеводств.

В то же время оппозиционная «Гражданская коалиция», в которую вошли «Гражданская платформа» и партия «Современная», получила 194 мандата. Её представители возглавили Варшаву, Вроцлав, Познань, Краков, Лодзь, а также Гданьск, мэром которого снова стал видный оппозиционный политик Павел Адамович. Однако в середине января он был убит прямо во время благотворительного концерта ранее судимым местным жителем. Преступник ударил мэра ножом, прокричав, что был незаконно осуждён, а представители «Гражданской платформы» пытали его в тюрьме.

Известнейший польский политик Адамович был одним из основателей «Гражданской платформы». Он отстаивал свою точку зрения даже в условиях нагнетаемой консерваторами общественной истерии. Например, Адамович открыто выступал против принятого «ПиС» закона о «декоммунизации», отказавшись в 2017 году переименовывать улицы Гданьска.

Павел Адамович.

© Agencja Gazeta/Bartosz Banka via REUTERS

Неудивительно, что его трагическая гибель в преддверии нового предвыборного цикла (в 2019 году должны пройти не только выборы в ЕП, но также парламентские и президентские выборы в Польше. — RT) активизировала разговоры об атмосфере ненависти, которую нагнетает в обществе правящая партия. Так, Адамович был объектом травли со стороны радикалов из «ПиС» и подконтрольной правящей партии прессы. И эта напряжённость продолжает расти — в конце января офисы оппозиционной «Гражданской платформы» в восьми городах пришлось эвакуировать из-за поступивших угроз взрывов.

Нужно отметить, что «ПиС» проводит радикальную политику не только внутри страны, но и на внешних рубежах, напоминают эксперты. Прежде всего речь идёт о зашкаливающей русофобии — именно во время нахождения у власти партии Качиньского произошло кардинальное ухудшение польско-российских отношений. Правые консерваторы из «ПиС», например, инициировали отмену льготного приграничного режима между северными районами Польши и Калининградской областью, который был введён в то время, когда у власти находилась «Гражданская платформа». Также «ПиС» приняла закон о «декоммунизации»: как и на Украине, в Польше начали сносить монументы советским солдатам.

Враждебность польских правых к России носит иррациональный характер. В партии Качиньского готовы даже навредить собственной стране ради того, чтобы доставить неприятности Москве. В качестве примера политологи приводят недавнее заявление главы польского МИД Яцека Чапутовича — в интервью немецкому Der Spiegel министр призвал Вашингтон разместить в Польше и в других европейских странах ракеты с ядерными боеголовками.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волобуева, атмосфера вражды уже стала привычной для Польши: с начала 2000-х идёт жёсткая борьба между правыми партиями — либералами из «Гражданской платформы» и консерваторами из «ПиС».

«По большому счёту, поляков уже этим не удивить. Гораздо важнее экономический фактор — если «ПиС» не сможет выполнить свои обещания в социальной сфере, то тотчас потеряет своих сторонников. Ухудшение отношений с другими странами и Евросоюзом «ПиС», как это ни парадоксально, представляет как своё достижение — якобы действующая власть таким образом отстаивает польские интересы. При этом «ПиС» даже не скрывает своей проамериканской ориентации», — пояснил Волобуев в интервью RT.

«Решающий фактор»

Между тем популярность правящей партии неуклонно снижается. Как показал опрос, проведённый 15—16 января компанией Kantar Millward Brown по заказу издания Gazeta Wyborcza, сейчас «ПиС» поддерживают 30% граждан, тогда как в 2016 году рейтинг «ПиС» был на уровне 36%.

Главный аргумент сторонников правящей партии сводится к тому, что «ПиС» якобы удалось добиться высоких экономических показателей.

Однако статистика говорит о том, что польский ВВП начал расти задолго до прихода правых к власти, а в последние годы темпы его роста, напротив, даже замедлились. Наиболее позитивную динамику ВВП Польши продемонстрировал в 2007 году, увеличившись на 6,8%. Однако начиная с 2014-го этот показатель прибавляет в среднем лишь по 3,5% в год.

Марш "Гражданской платформы" в защиту нахождения Польши в ЕС.

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Тем не менее аналитики отмечают, что поколебать положение «Права и справедливости» оппозиции будет очень непросто, особенно если учесть, что правящая партия уже показала свою готовность использовать авторитарные методы, поставив под свой контроль судебную систему.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, оппозиции вряд ли удастся добиться сейчас крупной победы, особенно если она сконцентрируется только на внешнеполитической повестке.

«Аргументы проевропейской оппозиции люди примут во внимание, но решающим фактором станет именно внутренняя ситуация», — пояснил Коктыш в интервью RT.

Аналогичной точки зрения придерживается профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий. По его мнению, оппозиция слишком поздно начала готовиться к предстоящим выборам.

«Польские оппозиционные партии, которые противостоят «Праву и справедливости», должны ещё договориться между собой и выработать собственные параметры участия в выборах в ЕП. И вряд ли им это быстро удастся сделать», — пояснил эксперт.

Однако аргументы «Гражданской платформы» имеют под собой серьёзные основания, уверен Клепацкий. Для польской стороны действительно важно сохранить своё членство в ЕС — Польше удаётся за счёт Евросоюза осуществлять свои региональные проекты. Без этой поддержки Польша быстро сдаст свои позиции, считает эксперт.

«Сейчас трудно говорить о том, сможет ли оппозиция победить «ПиС». Правящей партии удается поддерживать хороший экономический тонус. Это основной козырь, которым они обладают. На ближайшее время позиции партии «Право и справедливости» довольно прочные», — отметил Клепацкий.

При этом Вадим Волобуев не исключает, что по результатам предстоящих выборов позиции правящей партии могут серьёзно пошатнуться. Эксперт утверждает, что «сменяемость власти весьма характерна для Польши».