«Систематические нарушения Киева»: заседание контактной группы пройдёт на фоне обострения ситуации в Донбассе

В среду, 27 февраля, в Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Тем временем представители ЛНР задержали военнослужащего ВСУ, который перешёл границу в составе диверсионной группы. В ДНР при обстреле со стороны украинских позиций погиб ополченец. Как сообщили в ОБСЕ, Киев не допускает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) для проверки одного из мест хранения отведённого от линии соприкосновения вооружения. Как подчеркнул замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Украина систематически нарушает минские договорённости.

В среду, 27 февраля, в Минске состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Как ранее отмечала российская сторона, переговоры осложняются на фоне предвыборной кампании на Украине, а также из-за непростой ситуации у линии соприкосновения сторон.

Так, накануне стало известно о неудачной попытке проникновения на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики диверсионной группы из десяти человек. Ополченцам удалось задержать одного из них, нарушитель оказался украинским военным.

«Наблюдателями Народной милиции был замечен военнослужащий ВС Украины, потерявший ориентацию и двигавшийся в направлении наших позиций, который впоследствии был задержан», — заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В это же время произошёл обстрел территории самопровозглашённой Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков. В результате во время работ по восстановлению разрушенных домов в селе Коминтерново погиб ополченец.

«Обращаюсь к представителям ОБСЕ с просьбой принудить украинскую сторону соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима тишины», — сказал представитель управления Народной милиции ДНР.

Между тем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что украинские силовики не допускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проверить одно из мест хранения отведённого от линии соприкосновения вооружения.

«23 февраля офицер Вооружённых сил Украины отказал патрулю СММ в доступе к месту размещения отведённого тяжёлого вооружения в подконтрольном правительству районе Луганской области, сославшись на отсутствие разрешения от командования», — говорится в отчёте.

Наряду с этим международные наблюдатели указали на использование ВСУ беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе.

Как считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, представители ОБСЕ не обнаружили бы там тяжёлой техники, поскольку «вся она находится на боевых позициях».

«Решение ВСУ связано только с тем, что украинская сторона постоянно, систематически нарушает все договорённости, достигнутые в Минске, и теперь просто не хочет это демонстрировать. Украина обязана отводить данное оружие на определённые территории, оно должно там оставаться и не может быть, согласно минским договорённостям, где-то в других местах», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

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«Украина чинит разного рода препятствия ОБСЕ»

Такой запрет демонстрирует фальшивость политики Киева, заявляющего о стремлении к мирному урегулированию, указал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это грубое нарушение установленного режима разрешения конфликта, прав и полномочий миссии ОБСЕ и, наконец, Минских соглашений. Украина чинит разного рода препятствия и не первый раз пытается помешать деятельности миссии ОБСЕ. То, что происходит в настоящее время, скорее всего, напрямую связано с избирательной кампанией. Это самая грязная кампания, в ней Порошенко активно использует антироссийскую, русофобскую риторику, стремясь мобилизовать электорат на основе формирования образа врага. Скорее всего, ближе к выборам будут провокации со стороны украинских силовиков», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин подчеркнул, что Европа хоть и пытается способствовать нормализации ситуации на востоке Украины, но играет лишь вторую скрипку: многое зависит от решений Америки.

«Видимо, Киев уверен в абсолютной поддержке США. Даже если Европа отчасти готова противостоять радикальным шагам Киева, то для Украины главное — позиция США, которые готовы поддержать её во всём. Понятно, что Порошенко пытается выслужиться перед США. Такая позиция связана с тем, что, видимо, даже Европа и ОБСЕ не гарант, а второстепенная сила. Главное — это Америка», — пояснил он в беседе с RT.

По его мнению, Вашингтон использует Украину в качестве рычага давления, в том числе экономического, на Россию и Европу.