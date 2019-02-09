Сирийских военных обучают сотрудники российско-украинско-греческой ЧВК "Вега" – эксперт

Сотрудники ЧВК "Вега", созданной ветеранами спецназа морских, армейских и полицейских подразделений России, Украины и Греции, обучают военных Сирии. Об этом в своем блоге написал военный эксперт Борис Рожин.

Эксперт отметил, что компания зарегистрирована на Кипре в 2012 году. Как следует из данных на ее официальном сайте, Vegacy Strategic Services Ltd предлагает широкий спектр спецуслуг по выявлению, локализации и предотвращению угроз безопасности в регионах повышенного риска. Такие услуги предоставляются как частным лицам, так и инфраструктурам, отмечается на сайте.

ЧВК имеет свои официальные представительства на Украине, в Панаме и Мальте. Также у нее есть свои официальные агенты в Греции, Чехии, России, ЮАР, Шри-Ланке, Мальдивах и Мадагаскаре.

Кроме того, агенты компании есть во многих странах Юго-Восточной Азии, а также регионах Индийского океана, Средиземного и Черного морей.

"В недавнем прошлом наши сотрудники проходили службу в специальных военных или полицейских подразделениях, имеют богатый опыт проведения миссий и операций в регионах повышенного риска как на территории стран СНГ, так и за рубежом", - указывается в сообщении ЧВК.