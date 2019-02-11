Силовые приёмы: как радикалы стали частью предвыборной борьбы на Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал президентскую кампанию «ристалищем политической грязи», обвинив кандидатов предвыборной гонки в том, что они «посылают друг на друга боевиков». Ранее радикалы атаковали дом министра и напали на полицейское управление, после того как стражи порядка сорвали провокацию, которую националисты планировали провести на митинге в поддержку Юлии Тимошенко. Аналитики полагают, что подобные инциденты в канун голосования будут происходить всё чаще: политики начали ожесточённую борьбу с использованием всех доступных им средств. При этом Авакова, который пообещал обеспечить прозрачность выборов силами МВД, эксперты называют одним из основных оппонентов Петра Порошенко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил украинских политиков в том, что они «нанимают людей делать низости». Так он прокомментировал столкновения, произошедшие в ночь на 10 февраля в Киеве. По словам главы МВД, сейчас в стране наблюдаются «битвы агитаторов, подкуп и контрподкуп», а также гонка популизма «до маразма».

«Штабы политиков?! Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными, посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что накануне полиция пресекла попытку провокации в ходе одного из предвыборных митингов.

«Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь, как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять всё на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно — честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!» — сказал глава украинского МВД.

В ночь на 10 февраля радикалы обстреляли из салютных установок дом Авакова. Кроме того, радикалы, стоя с зажжёнными файерами, скандировали лозунг «Кто заказал Катю Гандзюк?». Видео нападения появилось в интернете.

Гневные посты Авакова и атака на его жилище — следствие событий, развернувшихся накануне в украинской столице. 9 февраля полиция задержала нескольких человек, которые пришли на предвыборный митинг Юлии Тимошенко с газовыми баллончиками, ножами и бутылками с зелёнкой. После того как они дали объяснения, их отпустили. Однако впоследствии к полицейскому управлению стянулись радикалы, собравшиеся штурмовать здание.

«Неизвестные пытались повредить входную дверь, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — говорится в сообщении на странице киевской полиции в Facebook.

В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали 40 человек. Было возбуждено три уголовных дела по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий» и «Хулиганство». Впрочем, как сообщил местным СМИ адвокат Маси Найем, утром задержанные были отпущены.

Свою причастность к ночным событиям в Киеве не скрывает радикальная националистическая группировка С14. Она и разместила на своей официальной странице в Facebook видеозапись атаки на дом Авакова. При этом лидер националистов Евгений Карась заявил, что в стычке с полицейскими его активисты невиновны. По его словам, именно правоохранители первыми применили слезоточивый газ.

Тем временем прокуратура завела дело о превышении должностных полномочий в отношении стражей порядка, участвовавших в драке с радикалами. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Лариса Сарган — пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко. Она добавила, что к делу также подключили следственную группу Государственного бюро расследований.

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, истинная причина конфликта между МВД и радикалами лежит в политической плоскости и связана с приближающимися выборами президента.

Арсен Аваков

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© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«В субботу лояльные Петру Порошенко радикалы готовили провокацию против Тимошенко. Аваков её сорвал, а затем началось противостояние между МВД и радикалами. При этом лояльная президенту генпрокуратура выступила против полиции. Какой-то подоплёки под выкриками о Кате Гандзюк нет, это просто традиция, когда любое убийство вешается на главу МВД с требованием уйти в отставку», — отметил эксперт.

Напомним, общественная активистка, националистка Екатерина Гандзюк погибла в прошлом году после того, как неизвестный облил её концентрированной серной кислотой. Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых в причастности к этому убийству. Как сообщают украинские СМИ, эти лица связаны с «Украинской добровольческой армией», возглавляемой с 2015 года Дмитрием Ярошем.

«Милиция включилась в избирательный процесс»

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта, но уже сейчас борьба между конкурирующими политическими кланами обострилась до предела, отмечают эксперты.

Причём выходки националистов не ограничиваются лишь обливанием зелёнкой. Так, в середине января неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль, в котором находились два представителя предвыборного штаба Анатолия Гриценко — лидера партии «Гражданская позиция».

Как сообщили журналистам в штабе партии, в лобовое стекло и кузов машины попало 10 пуль, было пробито колесо.

Это не первая атака радикалов на сторонников Гриценко. Так, в ноябре около 30 человек напали на политика и его сопровождение во время рабочей поездки Гриценко в Одессу.

Впоследствии лидер «Гражданской позиции» лично пообщался с Аваковым и договорился с ним о взаимодействии, чтобы разоблачать схемы по скупке голосов и противодействовать «силовым провокациям во время выборов». Об этом Гриценко рассказал, выступая в эфире телеканала «1+1».

Кроме того, лидер «Гражданской позиции» заявил, что атаку против него организовала СБУ с подачи главы государства. Гриценко считает, что именно Пётр Порошенко причастен к созданию «организованной преступной группы», участниками которой стали глава личной охраны президента Юрий Фёдоров, заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Виктор Кононенко и глава областного управления СБУ в Одессе генерал-майор Александр Довженко. По мнению политика, они руководили силовой акцией, а теперь помогают преступникам скрываться от полиции.

Президент Украины Пётр Порошенко

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© Valentyn Ogirenko

1 февраля Аваков рассказал журналистам, что Гриценко и ещё один кандидат на пост президента — Юлия Тимошенко — сообщили в полицию, что подвергаются преследованию.

По мнению экс-нардепа Верховной рады Олега Царёва, глава МВД Украины сыграет одну из ключевых ролей во время президентской кампании. По информации политика, в прошлом году Аваков проводил тайные переговоры с беглым олигархом Игорем Коломойским и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Они обсуждали распределение политических ролей в том случае, если Порошенко проиграет кампанию.

«Остановились на том, что предложили Авакову пост главы МВД, и милиция сразу активно включилась в избирательный процесс», — цитирует Царёва портал «Украина.ру».

По его словам, один из рычагов влияния на ход выборов, который есть у Авакова, — возможность пресекать фальсификации. Как пояснил политик, сотрудники МВД имеют право реагировать на звонки наблюдателей, несогласных с ходом голосования.

Ищенко, в свою очередь, также считает, что в борьбе за власть участвует Коломойский, выступающий против Порошенко. По мнению эксперта, беглый олигарх планирует вернуть после выборов часть своего бизнеса.

Линии «фронта»

Слухи о серьёзном расколе в украинской политической элите появились ещё в 2017 году. При этом основная «линия фронта» пролегает между Порошенко и Аваковым. Как рассказал полтора года назад в интервью телеканалу ICTV депутат рады Антон Геращенко, президент хотел получить контроль над всеми силовыми структурами в стране, включая МВД.

Встречные обвинения в попытках монополизировать власть в стране звучат и в адрес Авакова. В числе политических партнёров министра называют, в частности, экс-премьера, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка и главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева.

По словам экспертов, сегодня под контролем Авакова находятся структуры МВД, погранвойска, ряд националистических уличных структур, таких как «Национальный корпус». Кроме того, на его стороне выступает вторая по численности фракция Рады — «Народный фронт».

Со своей стороны, Пётр Порошенко контролирует СБУ и радикалов из группировки С14, отмечают политологи. Также президент располагает внушительным административным ресурсом.

Политологи сходятся во мнении, что Пётр Порошенко может остаться у власти только благодаря массовым фальсификациям. Социологический опрос, проведённый недавно группой «Рейтинг», показал, что президента поддерживают не более 15% граждан.

Таким образом, пресечение возможных фальсификаций — простой и эффективный способ заблокировать переизбрание Порошенко, отмечают эксперты.

Как заявил Аваков 28 января, полиция будет принимать все возможные меры для предотвращения фальсификаций, а организаторы вбросов будут отправляться в тюрьму. Также глава МВД выступил за принятие закона об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Участник группировки С14

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© Sadak Souici / Le Pictorium

Кроме того, 5 февраля советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет квалифицироваться как подкуп избирателей, если в качестве источника финансирования будут выступать не избирательный фонд и госбюджет.

По мнению экспертов, это заявление было адресовано в первую очередь Порошенко. Как пояснила в интервью RT политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, сейчас основные игроки готовятся к переделу сфер влияния, задействуя в борьбе силовые, административные ресурсы, а также уличные радикальные группировки.

«Порошенко будет цепляться за власть всеми возможными способами, в противном случае его ждёт бесславная эмиграция. Поэтому сейчас он будет мобилизовывать националистов, чтобы любой ценой пойти на второй срок», — подчеркнула эксперт.

Арямова также отметила, что самая жёсткая борьба развернётся за возможность влиять на ход выборов. По этой причине говорить о честном голосовании не приходится в принципе, отмечает эксперт.

Ищенко отметил, что заявление Авакова о планах поддерживать порядок во время выборов совершенно не на руку Порошенко.

«Он может сохранить власть, только имитировав победу на выборах при помощи фальсификаций. Можно предположить, что на самом деле Аваков подыгрывает Тимошенко. В целом сейчас можно говорить о едином фронте против Порошенко», — пояснил эксперт.

Как утверждает Ищенко, формально на стороне президента находятся армия и СБУ, а Авакова поддерживает МВД.

«Но это не означает, что эти структуры будут действовать как один человек — на разных уровнях разные начальники могут принимать другие решения», — отметил он.